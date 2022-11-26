Не умеет нокаутировать — но вырубил шотландца с одного удара! И забрал $ 1 млн

Буквально несколько часов назад завершился самый крупный турнир в истории промоушена Professional Fighter League. В рамках одного вечера было разыграно сразу шесть чемпионских поясов, причём за каждый давали целый миллион долларов! Такого никогда не было даже в UFC. Естественно, что все участники титульных боёв выложились на максимум ради настолько крупной суммы денег. Ну а кто-то даже нашёл в себе такие таланты, которыми никогда не славился. Например, канадский боец Оливье Обен-Мерсье.

Парень по прозвищу Канадский гангстер в UFC был крепким середняком, не претендующим на титул. Да, на счету канадца имелась даже серия из четырёх побед, но потом его настиг спад, приведший к трём поражениям подряд. Хотя Оливье уступал только судейскими решениями, Дана Уайт поспешил от него избавиться: всему виной был тягучий и не самый зрелищный стиль спортсмена. Обен-Мерсье сам признавался, что практически не умеет нокаутировать — выигрывая лишь сабмишенами или решениями.

После увольнения из UFC канадец некоторое время был свободным агентом, после чего его подписали в PFL. И дело пошло! Да, Оливье остался практически нулевым с точки зрения эффектности, зато выиграл пять боёв подряд и заполучил титульный шанс. В финале его поджидал Стиви Рэй — опасный шотландец, твёрдо намеренный заполучить $ 1 млн, ради которого всё и затевалось. Впрочем, у Рэя имелись очевидные минусы, в частности, несколько дырявая защита.

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С другой стороны, это никак не помешало Стиви выиграть первый раунд титульного боя. Он превзошёл Канадского гангстера как в стойке, так и в партере, пусть преимущество и было не особо большим. Но во втором раунде у Обена-Мерсье внезапно прошёл мощнейший правый боковой точно в челюсть оппонента. Оливье, нокаутирующий кого-то раз в пять лет, вырубил Рэя одним попаданием! Да так, что шотландец потом спрашивал у победителя, что вообще произошло.

Оливье Обен-Мерсье Фото: pflmma.com

Видимо, ради миллиона Обен-Мерсье достал все внутренние резервы. Выглядело это красиво.