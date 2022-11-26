Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Оливье Обен-Мерсье — Стиви Рэй, видео нокаута, финал сезона 2022 PFL

Не умеет нокаутировать — но вырубил шотландца с одного удара! И забрал $ 1 млн
Александр Фролов
Оливье Обен-Мерсье — Стиви Рэй, видео
Комментарии
Ради таких денег Оливье Обен-Мерсье сумел сотворить чудо.

Буквально несколько часов назад завершился самый крупный турнир в истории промоушена Professional Fighter League. В рамках одного вечера было разыграно сразу шесть чемпионских поясов, причём за каждый давали целый миллион долларов! Такого никогда не было даже в UFC. Естественно, что все участники титульных боёв выложились на максимум ради настолько крупной суммы денег. Ну а кто-то даже нашёл в себе такие таланты, которыми никогда не славился. Например, канадский боец Оливье Обен-Мерсье.

Ахмедов шёл за чемпионством и $ 1 млн. В итоге получил тяжкие телесные Ахмедов шёл за чемпионством и $ 1 млн. В итоге получил тяжкие телесные
Магомедкеримов дрался убедительнее самого Хабиба! Но вырубить Тибау тоже не смог Магомедкеримов дрался убедительнее самого Хабиба! Но вырубить Тибау тоже не смог

Парень по прозвищу Канадский гангстер в UFC был крепким середняком, не претендующим на титул. Да, на счету канадца имелась даже серия из четырёх побед, но потом его настиг спад, приведший к трём поражениям подряд. Хотя Оливье уступал только судейскими решениями, Дана Уайт поспешил от него избавиться: всему виной был тягучий и не самый зрелищный стиль спортсмена. Обен-Мерсье сам признавался, что практически не умеет нокаутировать — выигрывая лишь сабмишенами или решениями.

После увольнения из UFC канадец некоторое время был свободным агентом, после чего его подписали в PFL. И дело пошло! Да, Оливье остался практически нулевым с точки зрения эффектности, зато выиграл пять боёв подряд и заполучил титульный шанс. В финале его поджидал Стиви Рэй — опасный шотландец, твёрдо намеренный заполучить $ 1 млн, ради которого всё и затевалось. Впрочем, у Рэя имелись очевидные минусы, в частности, несколько дырявая защита.

Трансляции PFL и Brave CF доступны эксклюзивно в Okko.

С другой стороны, это никак не помешало Стиви выиграть первый раунд титульного боя. Он превзошёл Канадского гангстера как в стойке, так и в партере, пусть преимущество и было не особо большим. Но во втором раунде у Обена-Мерсье внезапно прошёл мощнейший правый боковой точно в челюсть оппонента. Оливье, нокаутирующий кого-то раз в пять лет, вырубил Рэя одним попаданием! Да так, что шотландец потом спрашивал у победителя, что вообще произошло.

Оливье Обен-Мерсье

Оливье Обен-Мерсье

Фото: pflmma.com

Видимо, ради миллиона Обен-Мерсье достал все внутренние резервы. Выглядело это красиво.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022