«У нас с США менталитет другой. Разные вселенные». Откровенное интервью с Мохнаткиной

3 декабря в Екатеринбурге состоится грандиозное событие RCC 13, которое готовит огромное количество топовых боёв. В главном поединке вечера Александр Шлеменко сразится с Магомедом Исмаиловым. Особенный интерес вызывает и бой, в котором наша красавица Марина Мохнаткина встретится с бразильянкой Татьяной Агиар. Перед турниром мы поговорили с российской спортсменкой о самых животрепещущих темах: обсудили выступление в PFL и причины поражения от Кайлы Харрисон, хейт со стороны фанатов и разницу в менталитете с США.

– Какие ощущения, насколько готовы? Все говорят про весогонку, как у вас всё складывается?

– Я с 2008 года не выступала в России. Сейчас дерусь в Америке, в Bellator. У меня действующий контракт с PFL. Но вне сезона нам разрешают драться. В этом году из-за визовых проблем Гран-при прекратился в августе, не было смысла там оставаться, и мы приняли решение уехать в Россию и продолжить тренировочный процесс в организации «Архангел Михаил». Сейчас я часть этой команды. Мы с менеджером договаривались, что не важно в какой организации, но мне нужно провести бой. Потому что я в июле подралась, а следующий сезон начинается только в апреле. Поэтому, чтобы не простаивать, мы решили провести его в промежуточном месяце – декабре.

Выпала такая возможность подраться в RCC. Это не финансовая составляющая, это чтобы не простаивать. Но здесь новая весовая категория. Я подралась в Bellator (66 кг), в PFL – 70 кг. Там девочки крупные, пришлось соответствовать. Но в RCC предложили именно 66 кг. Я снова хочу испытать этот вес. В PFL его вводят с нового сезона.

Это и для боя, и для проверки того, как я буду чувствовать себя на весогонке. Мне осталось убрать 5,5 кг. Ещё три дня до взвешивания, всё идёт по плану. Чувствую себя бодро, энергично. С сегодняшнего дня начну уже плотную весогонку. До этого я распивалась водой и нормально питалась. У меня достаточно сил, думаю, что всё будет хорошо и мы уложимся в вес.

– Какие эмоции и опыт вы почерпнули из поединка с Кайлой Харрисон?

– Я была очень нацелена на тот поединок. Была очень рада, что именно с ней проведу первый бой. Хотела почувствовать её как бойца. Была настроена, была жёсткая подготовка. Но за три недели до боя я сломала лодыжку, мы никому об этом не рассказывали, есть ужасное видео, где я неделю не могла встать на ногу. Команда даже хотела снять меня с боя, но я решила, что столько готовилась, поэтому на уколах и с помощью различных манипуляций вышла и боролась с ней на одной ноге.

Мохнаткина против Харрисон Фото: PFL

Честно говоря, она меня ничем не удивила. Весь бой словно ожидала от неё чего-то. Я даже не устала после боя. А она выложилась в первом раунде, а последние два – сушила бой у клетки. Я не чувствовала в ней какой-то силы, что она может мне что-то нанести. От неё не было никакого урона. Можно было действовать поувереннее. Если бы не было моей травмы, я вполне могла забрать этот бой. Она массивная, мощная по габаритам и всему прочему. Она боец одного раунда. После меня побеждала всех соперниц в первом раунде – переводила, бросала и делала свою работу. А со мной переводила, но я сразу вставала. Она была растеряна, а после боя сказала, что снимает передо мной шляпу. Она сама знала, что для неё был тяжёлый бой. Она реально устала, расстроилась. Даже опустила глаза в пол, когда ей подняли руку. Она дралась в родном городе, ей скандировали, с плакатами её встречали. И она хотела всех порадовать яркой победой. А получилось… Когда меня спрашивали – Пачеко или Кайла… Хотелось, чтобы Кайла выиграла. Но у меня было предчувствие, что Пачеко может закрыть бой досрочно. Она была в этом сезоне в колоссальной форме и разносила девчонок, словно мужчина. И борьбу подтянула, сама борола Кайлу и била. Победа Пачеко выглядит безусловной. Но я точно в новом сезоне спускаюсь назад в 66 кг. Они намного больше и крупнее меня по весу. Я сейчас попробую себя в 66 кг RCC, и уже будем драться в PFL.

У Пачеко в прошлом году были проблемы с весогонкой, она даже выбыла в полуфинале. Должна была драться, но не сделала вес. На замену вышла девочка. Там же каждые полтора месяца идут бои, были проблемы. В этом году всё нормально с весогонкой, она в отличной форме. Я её поздравляю с победой.

– Есть информация, кто будет биться в новом дивизионе в PFL?

– Да, есть молодой проспект Дичева, которая выиграла уже два боя. Она яркая ударница. С UFC подписали девочку – Аспен Лэдд. Джулия Бадд – бывшая чемпионка Bellator. Девочка, с которой у меня был крайний бой – соперница из Мексики. Она молодая и заряженная, очень терпеливая, «тёмная лошадка». Она шла, уступала решением судей. Но я почувствовала в ней характер бойца.

– На вес 66 кг планируется Гран-При?

– Да, конечно. Было пять мужских весов и один женский, $ 6 млн. Сейчас они решили добавить всё-таки ещё один вес. Основная масса в 70 кг – это девочки из 61 и 66 кг. Получается, что только четыре спортсменки спускаются вниз. А остальные из маленьких категорий. Я думаю, это правильное решение президента организации – создать ещё одну категорию. Не будет визуальной картинки, когда девушки встречаются вразнобой.

– У вас с американской чешкой Дичевой может получиться тот самый бой – две красоты этого веса. Он может выйти очень медийным. Не было разговора с промоутерами?

– Это хорошая история, все это очень любят. Но формируется новая весовая категория, только прошёл Гран-при. С менеджером пока не разговаривали. Сфокусировались на предстоящем бое. Он большую роль сыграет на улучшение моего контракта в случае яркой победы. Соперница высокая, атлетичная, мужланистая. Она не дралась с высоким классом бойцов, с девушками, которые были на слуху. Но там были не девчонки для битья, которых вырубаешь с одного удара. Она хорошо в стойке дерётся, но у меня большой опыт. Я чувствую себя уверенно и в стойке. План на бой есть – перевести на землю, в свою стихию. Чтобы не заигрываться. Это же бои. Здесь всё может быть. Неважно, какого класса соперник, все едут сюда за победами. Её я представляю, как заряжают, у меня за плечами есть регалии. Для неё это мотивация огромная. Помню себя из самбо. На меня настраивались максимально, а я выходила на бой спокойной. Я допускала эту ошибку, мне приходилось после двух минут только разогреваться и биться. Нужно всё равно, чтобы волнение присутствовало, чтобы человек находился в боевой готовности. Я не расслабляюсь, нужно быть сфокусированной.

Мохнаткина против Харрисон Фото: PFL

– У вас каждый год новый вызов. Вы их сами ищете или их подбрасывает судьба?

– У меня есть менеджер, с которым мы общаемся. Я уже в том возрасте, когда гонюсь не за рекордом, а когда хочется зарабатывать. Поэтому он ищет такие условия, чтобы я не простаивала. В России я сейчас небольшие деньги получу, но это для того, чтобы не простаивать. Но всё равно заработаю копеечку.

– Как вообще выглядит ваш лагерь в США?

– Когда я была в Америке, всю свою подготовку была на самообеспечении. Полностью оплачивала своё жильё, еду и гонорары. У меня была шикарная команда, спарринг-партнёры, я тренировалась с топовыми бойцами UFC и Bellator. Поэтому грех жаловаться, условия шикарные. В России это «Архангел Михаил». Один их лучших клубов в России. Я не видела ещё такого отношения к бойцам. Полностью медицинское обследование, анализы, спортивное питание. Одевают, кормят, всё необходимое полностью оплачивается. Я ни в чём здесь не нуждаюсь. Очень рада, что являюсь частью клуба «Архангел Михаил» и под этим флагом выхожу в Америке. Это мне подходит по духу. Приятно попасть в такую команду.

– По поводу флага. Резонансное видео, где вы в купальнике в цветах американского флага. Словили свою порцию хейта в социальных сетях?

– Я – человек мира. У меня нет разделения на нации, флаг и всё прочие. Увидела красивую модель купальника. Я живу во Флориде, где купаются не в шубах. Ну, американский флаг, такой материал. Люди много чего писали. Но я это принимаю, у каждого человека свои взгляды на жизнь, обстоятельства. Я не могу на них злиться или осуждать. Кто в какой среде живёт, тот то и несёт, как говорится. А я езжу по всему миру, у меня в каждом уголочке страны и мира есть люди, которые встречают меня с душевным гостеприимством. Нужно проще ко всему относиться, а не придавать этому столько значения. Из-за этого у нас и происходят все эти недопонимания. Это, конечно, печально. Люди из-за какого-то купальника могут сделать вывод о человеке.

– Сейчас в американских промоушенах девчата увлеклись более интимными вещами. Ваше отношение к тому, что девушки из единоборств так погружаются в эту развлекательную индустрию.

– Смотрите, я так это объясню. Я их не осуждаю. Америка – это другая страна, другой мир. С другими понятиями и взглядами на жизнь. Там это не осуждается. Они на этом зарабатывают деньги. Скажу так, в Америке очень недешёвая жизнь. За всё нужно платить, никто тебе ничего не даст бесплатно. Подготовка стоит очень дорого, я на себе это испытала, в какой-то момент просто выживала. А они на этом зарабатывают деньги. Они не зарабатывают проституцией, а просто выкладывают красивые фото, за это им платят деньги. Почему нет? Это их хлеб. Если они на это существуют, есть такая возможность, внешность и молодость – это искусство. Просто у каждого извращённый ум по-своему, каждый воспринимает это на свой счёт.

Марина Мохнаткина Фото: Из личного архива

Я лично не против этого. Мне тоже предлагали в эту историю вписаться, но я живу в России, меня за купальник начинают «душить». У нас менталитет другой. Будто две разные вселенные. Я уже давно забила на общественное мнение. Жизнь у нас одна, это твой путь, твоя история – хорошая, плохая. Как показывает практика, ты больше запоминаешься, если у тебя есть какая-то чертовщинка. В тебе всё равно найдут то, что людям не нравится. Я такая, какая есть. А вот эти сайты, мне самой в этом моменте некомфортно.

– У нас в России никак не складывается ситуация с женскими единоборствами. Есть промоушены, которые вообще не хотят подпускать девушек.

— Менталитет. Мы воспитаны по-другому. Там вообще нет запрета на то, чтобы женщина занималась единоборствами. Женщина, как мужчина: она может заниматься бизнесом, единоборствами. У нас как-то не могут порадоваться за то, что девушка занимается чем-то важным. Поэтому женщине у нас приходится пробиваться, она становится «с яйцами». А там они живут в релаксе и получают удовольствие от всего, чем они занимаются. Там создаются такие же условия, как и для мужчин. Поэтому у нас и проблема с тем, что женщины уезжают в Америку выступать. Здесь, опять же, вопрос по гонорарам. Когда шёл разговор с RCC, мне сказали, что это не в приоритете. Нашей аудитории женские бои не нужны. Поэтому мы махнули рукой, мы уже согласились.

Марина Мохнаткина Фото: Из личного архива

– Почему-то против Саши Волкова болеют, против сборной России по футболу. Почему так?

– Я не знаю, с чем это связано. Может, зависть, не умеют, может, радоваться за людей. Какие-то взгляды на жизнь и позиции. Где-то они не соответствуют позиции аудитории. Мне сложно на этот вопрос ответить, потому что я по-другому мыслю, уезжаю куда-то, абстрагируюсь. Но когда перепадает возможность увидеть этот хейт и всё прочее, мне странно просто.

Если проигрываешь, хочется поддержки от своей страны, а идёт взрывание полностью. Когда Гилберт Бёрнс проиграл Хамзату Чимаеву, команда встречала его как чемпиона. Они относятся к этому по-другому, у них вся команда, как семья, настолько сплочённая. А у нас сразу говорят: мне так стыдно, мне так позорно, неудобно. Люди закрываются от социальных сетей, потому что ждут, что им понапишут много грязи. Не должно быть так. Путь у каждого свой, поддержка всегда важна. В моей жизни есть пару человек, мне достаточно, которые верят в меня. И им не важно, выиграл ты или проиграл. Это окрыляет, ты заряжаешься и понимаешь, что всё делаешь не зря.