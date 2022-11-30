«Фальшивый пояс, фальшивый тренер, фальшивый боец». Чимаев в ярости от вранья Перейры

Хамзат Чимаев продолжает привлекать к себе внимание поклонников смешанных единоборств по всему миру. Он вцепился в шанс вернуться на ведущие роли в UFC и зарубился с новым чемпионом организации в среднем весе Алексом Перейрой. Шведский боец чеченского происхождения вызвал бразильца на бой, причём выразил готовность провести поединок даже на родине соперника. Кроме того, под угрозой срыва потенциальная встреча Борза с американцем Колби Ковингтоном. Поэтому Чимаев максимально заинтересован в громкой вывеске своего следующего поединка.
В этот момент бразилец затеял странную игру и решил разогреть информационное пространство. Он неожиданно сообщил, что с удовольствием провёл бы поединок с Чимаевым, вот только Хамзат сам не принял такое предложение: «Итак, я сказал UFC, чтобы они организовали мне поединок в полутяжёлом весе на UFC 283. Чимаев отказался».
В слова Перейры верится с большим трудом. Чимаев является максимально неудобным соперником для бразильца. Бой с Исраэлем Адесаньей наглядно продемонстрировал, что Алекс беспомощен в борьбе. А Хамзат не раз показывал, что в партере он готов задушить любого соперника. Яркий пример – последний поединок Борза против Кевина Холланда. Чимаеву потребовалось чуть больше двух минут, чтобы деклассировать соперника. А рассчитывать на лаки-панч против такого мастеровитого бойца Алекс вряд ли может. Потенциальный поединок может превратиться в форменное избиение в партере.
Чимаеву такие высказывания Перейры показались крайне возмутительными. Он резко ответил чемпиону, решив восстановить справедливость.
«Какого чёрта? Я сам спрашивал у них об этом бое в Бразилии. Фальшивый пояс, фальшивый тренер, фальшивый боец. Не бойся, я быстро тебя финиширую».
Чимаев прекрасно понимает, что потенциальный поединок с Перейрой может перезапустить его карьеру в UFC. А победа над чемпионом в его логове сделает Борза претендентом на самые «жирные» бои с точки зрения гонорара. Поэтому Хамзат вцепился в соперника мёртвой хваткой. А вот Алексу остаётся лишь бегать и увиливать. Обладатель пояса в среднем весе осознаёт, что против борьбы Чимаева он вряд ли сможет что-то противопоставить. А проиграть первый же бой после завоевания титула, да ещё и у себя на родине, может быть критично с точки зрения всей дальнейшей карьеры.
- 30 ноября 2022
-
17:19
-
16:54
-
16:31
-
16:19
-
16:06
-
15:24
-
15:14
-
14:42
-
14:04
-
13:41
-
13:02
-
12:55
-
12:11
-
11:27
-
10:45
-
10:08
-
09:57
-
09:19
-
00:29
-
00:26
- 29 ноября 2022
-
23:37
-
23:16
-
22:25
-
21:59
-
21:55
-
21:18
-
21:05
-
20:44
-
20:28
-
19:48
-
19:22
-
18:44
-
17:57
-
17:32
-
17:24