«Фальшивый пояс, фальшивый тренер, фальшивый боец». Чимаев в ярости от вранья Перейры

Хамзат Чимаев продолжает привлекать к себе внимание поклонников смешанных единоборств по всему миру. Он вцепился в шанс вернуться на ведущие роли в UFC и зарубился с новым чемпионом организации в среднем весе Алексом Перейрой. Шведский боец чеченского происхождения вызвал бразильца на бой, причём выразил готовность провести поединок даже на родине соперника. Кроме того, под угрозой срыва потенциальная встреча Борза с американцем Колби Ковингтоном. Поэтому Чимаев максимально заинтересован в громкой вывеске своего следующего поединка.

В этот момент бразилец затеял странную игру и решил разогреть информационное пространство. Он неожиданно сообщил, что с удовольствием провёл бы поединок с Чимаевым, вот только Хамзат сам не принял такое предложение: «Итак, я сказал UFC, чтобы они организовали мне поединок в полутяжёлом весе на UFC 283. Чимаев отказался».

В слова Перейры верится с большим трудом. Чимаев является максимально неудобным соперником для бразильца. Бой с Исраэлем Адесаньей наглядно продемонстрировал, что Алекс беспомощен в борьбе. А Хамзат не раз показывал, что в партере он готов задушить любого соперника. Яркий пример – последний поединок Борза против Кевина Холланда. Чимаеву потребовалось чуть больше двух минут, чтобы деклассировать соперника. А рассчитывать на лаки-панч против такого мастеровитого бойца Алекс вряд ли может. Потенциальный поединок может превратиться в форменное избиение в партере.

Чимаеву такие высказывания Перейры показались крайне возмутительными. Он резко ответил чемпиону, решив восстановить справедливость.

Хамзат Чимаев шведский боец UFC чеченского происхождения «Какого чёрта? Я сам спрашивал у них об этом бое в Бразилии. Фальшивый пояс, фальшивый тренер, фальшивый боец. Не бойся, я быстро тебя финиширую».

Чимаев прекрасно понимает, что потенциальный поединок с Перейрой может перезапустить его карьеру в UFC. А победа над чемпионом в его логове сделает Борза претендентом на самые «жирные» бои с точки зрения гонорара. Поэтому Хамзат вцепился в соперника мёртвой хваткой. А вот Алексу остаётся лишь бегать и увиливать. Обладатель пояса в среднем весе осознаёт, что против борьбы Чимаева он вряд ли сможет что-то противопоставить. А проиграть первый же бой после завоевания титула, да ещё и у себя на родине, может быть критично с точки зрения всей дальнейшей карьеры.