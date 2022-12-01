Месси – величие! Его фанатов испугался даже Канело

Лионель Месси – чистое величие! Его поддерживают даже в самые сложные моменты карьеры, считают культовым футболистом и настоящей легендой. И даже после незабитого пенальти в ворота сборной Польши (2:0) в ключевой момент фанаты продолжили скандировать: «Месси, Месси!». Легенда Аргентины является неприкосновенной, теперь это стало окончательно понятно. Извиняться перед нападающим пришлось даже звёздному мексиканскому боксёру Саулю Альваресу.

Канело до глубины души возмутила ситуация с футболкой сборной Мексики, которая валялась в аргентинской раздевалке после матча. Альварес заявил, что Месси «вытер пол футболкой сборной Мексики и флагом страны». Он даже угрожал Лионелю, что моментально вызвало гнев в спортивном сообществе. Против боксёра восстали и свои, и чужие. В защиту Месси высказался капитан мексиканской сборной Андрес Гуадрадо. А аргентинский боец Сантьяго Понциниббио отреагировал более жёстко. Он не потерпел такой наглости со стороны Канело и выразил готовность подраться с дерзким мексиканцем.

Последней каплей стал выпад в адрес Альвареса со стороны легендарного Майка Тайсона. Он решил не оставаться в стороне от конфликта, остро высказался по поводу некорректного поведения мексиканского боксёра: «Некто по имени Канело угрожал Лионелю Месси. Если он посмеет его тронуть, мне придётся вернуться в ринг спустя много лет».

После такого количества гневных сообщений Канело оставалось лишь капитулировать. Испугался Альварес или просто осознал, что вел себя неправильно, уже не особенно важно – факт остаётся фактом. Мексиканский боксёр обратился к аргентинской суперзвезде и принёс свои извинения: «В последние дни я был сам не свой из-за страсти и любви к моей родине и сделал неуместные комментарии, поэтому хочу извиниться перед Месси и народом Аргентины. Каждый день мы узнаём что-то новое, в этот раз была моя очередь».

Сам Лионель в очередной раз повёл себя с максимальным достоинством. Он коротко прокомментировал сложившуюся ситуацию после победы над поляками: «Это было недоразумение. Любой, кто знает меня, в курсе, что с моей стороны нет неуважительного отношения. Это раздевалка, вещи после игры. Мне не за что извиняться, потому что я не проявляю неуважения к народу Мексики или к футболке».

Канело вряд ли ожидал, что его слова в адрес Месси вызовут настолько бурную реакцию. За своего вожака встали все аргентинцы, а Альвареса начали осуждать даже другие мексиканцы и коллеги по цеху. В следующий раз боксёр тысячу раз подумает, прежде чем делать такие громкие выпады в адрес суперзвезды мирового футбола. А Лионель в очередной раз доказал, что его величие является абсолютным!