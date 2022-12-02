«Мы рискнули с командой». Исмаилов сотворил чудо на весах — главному бою года быть!

Магомед Исмаилов давно привык к тому, что в него не верят. Практически никто не ожидал, что Лысый хищник сможет подняться из среднего веса в супертяжёлый и побить там Александра Емельяненко, который ещё не был настолько измотан длительными запоями. Не меньший скепсис вызывал и дебют Маги в профессиональном боксе, а он взял и поколотил опытнейшего боксёра Оланреваджу Дуродолу. А потом ещё и гонял по боксёрскому рингу яркого ударника Александра Илича. Но в этот раз сомнения вызывали вовсе не боевые навыки Маги.

Исмаилов подходит к бою с Александром Шлеменко невероятным фаворитом. Хотя сам Лысый хищник презрительно относится к букмекерам, они оценивают его шансы очень высоко. Другое дело — весогонка Маги. Большинство экспертов и журналистов были уверены, что Исмаилов, больше года не выступавший в средней весовой категории, не покажет нужные цифры на весах. Что говорить, если даже Иван Штырков, дерущийся в полутяжёлом весе, должен был сгонять куда меньше килограммов, чем Мага! Но Лысый хищник снова утёр всем нос.

Да, Исмаилов не смог сделать вес так же молодцевато, как его соперник. Шлеменко без следа эмоций на лице прибыл на взвешивание, сразу сделал нужные 84 килограмма и 150 граммов, после чего отправился обратно в гостиницу. Успев выразить журналистам сомнения, что Мага справится с задачей. Лысый хищник в то время ожесточенно крутил педали велосипеда: спортсмен отлично понимал, что сейчас идти на весы нет смысла — нужно сгонять. И журналисты в Екатеринбурге терпеливо ожидали несколько часов, пока обессиленный Исмаилов избавлял себя от лишних сотен граммов.



И настал момент, когда Мага наконец-то добрался до весов. Именно добрался: боец сумел преодолеть лестницу только при помощи партнёров по команде. Но цель была достигнута — Исмаилов показал на весах 84 килограмма и 250 граммов, уложившись в необходимый лимит! Просто фантастика, учитывая, насколько серьёзный вес пришлось сбросить в этот раз Маге. Хотя у Лысого хищника не осталось сил, его уровень счастья от успешного взвешивания был настолько высок, что он ещё несколько минут терпеливо отвечал на вопросы корреспондентов.



«Мы рискнули с командой. Немножечко поменяли подход к концовке весогонки. И всё получилось. Я волновался только за этот момент. Мы-то приняли решение, но не понимали, как оно повернётся. Понимали, что 80% в нашу пользу, но 20% — что могло что-то пойти не так. Я переживал и волновался. И вот когда уже достаточно тяжело себя чувствовал, я встал на весы и подумал, что, наверное, грамм 500 осталось. А осталось два с чем-то. И тогда я подумал: «Уу, потерпеть ещё придётся». Но за каждой тяготой наступает облегчение», — заявил Магомед.

Стоит поздравить Исмаилова с очередной непростой, зато успешной весогонкой. Мага буквально сделал невозможное, аккуратно войдя в лимит среднего веса. Нас поздравить тоже можно: уже завтра мы увидим главный бой года в российских ММА. Исмаилов — фаворит по многим причинам, но за Шлеменко говорят невероятный опыт и арсенал умений. Будем надеяться, Лысый хищник и Шторм устроят невероятное зрелище, а кто победит, не так уж и важно. Мы ждали этого поединка слишком долго и не хотим уйти разочарованными.