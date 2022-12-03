RCC 13: Шлеменко — Исмаилов. Карьеру Шторма закончит невероятный Лысый Хищник? LIVE

Где смотреть бой Магомед Исмаилов — Александр Шлеменко на турнире RCC 13

Бойцовский вечер RCC 13 будет транслироваться на двух каналах, а через семь дней в повторе будет показан на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.



Полный кард можно будет увидеть в прямом эфире только на телеканале UDAR (доступен в основных пакетах каналов у всех популярных операторов), а со-главный и главный бой также покажут в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ».



Ранние прелимы стартуют в 15:00 по московскому времени, предварительный кард начнётся в 18:00. Поединки главного карда запланированы на 21:30 мск.