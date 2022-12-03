RCC 13: Шлеменко — Исмаилов. Карьеру Шторма закончит невероятный Лысый Хищник? LIVE

Сегодня, 3 декабря, в Екатеринбурге состоится самый ожидаемый турнир года в российских смешанных единоборствах — RCC 13. В главном бою вечера встретятся Александр «Шторм» Шлеменко (61-14) и Магомед «Лысый хищник» Исмаилов (17-3). В основном карде проведут свои поединки спортсмены клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков (21-2), Тимур Нагибин (20-6) и Михаил Рагозин (21-5), также в турнире примут участие звёздные Марина Мохнаткина (7-3) и Шарапутдин «Шара Буллет» Магомедов (12-0).
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира и самых интересных событий вокруг него.
Как же тяжело даётся весогонка бойцам! Можно их только пожалеть
Посмотрите, как Магомед Исмаилов мучительно поднимается на взвешивание. Спортсмен настолько истощён, что по лестнице его приходится вести под руки. Весогонка — жёсткое испытание. Может, пора уже правила взвешиваний изменить?
Где смотреть бой Магомед Исмаилов — Александр Шлеменко на турнире RCC 13
Бойцовский вечер RCC 13 будет транслироваться на двух каналах, а через семь дней в повторе будет показан на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.
Полный кард можно будет увидеть в прямом эфире только на телеканале UDAR (доступен в основных пакетах каналов у всех популярных операторов), а со-главный и главный бой также покажут в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ».
Ранние прелимы стартуют в 15:00 по московскому времени, предварительный кард начнётся в 18:00. Поединки главного карда запланированы на 21:30 мск.
Весогонка окажется драматичнее боя?
Помимо исхода самого боя, одной из главных интриг противостояния Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова было взвешивание. Многие сомневались, что Лысый хищник сделает вес, но Мага буквально сделал чудо! Хотя ему пришлось немало потрудиться.
Турнир RCC 13 Шлеменко — Исмаилов, когда начало
Бойцовский вечер RCC 13 с боем Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов состоится 3 декабря. Начало турнира — в 15:00 мск.
Фото: RCC
Главный бой года в российских ММА!
Схватка Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова точно носит титул главного противостояния 2022 года в российских ММА. Легендарный Шторм и харизматичный Лысый хищник наконец-то встретятся к октагоне — что может быть лучше?
Полный кард RCC 13 с главным боем Шлеменко — Исмаилов
Основной кард
— Александр Шлеменко (61-14) — Магомед Исмаилов (17-3);
— Тимур Нагибин (20-6) — Али Абдулхаликов (10-2);
— Михаил Рагозин (21-5) — Шарапутдин Магомедов (9-0);
— Иван Штырков (21-2) — Асылжан Быхытжанулы (13-3-1);
— Илья Ерастов (7-3) — Александр Грозин (19-4-1).
Предварительный кард
— Алексей Кунченко (20-3) — Магомед Сайгид Алибеков (13-3);
— Денис Лаврентьев (12-1) — Филипе Коларес (10-4);
— Марина Мохнаткина (7-3) — Татьяна Агиар (6-4);
— Владимир Пальченков (12-3) — Владимир Кузьминых (10-5);
— Артур Караваев (16-7) — Нельсон Гомес (22-6).
Ранние прелимы
— Беляев (7-1) — Тогончиев (дебют);
— Симонов (6-3) — Тимушев (6-1);
— Бондарчук (5-2) — Дюпин (6-5);
— Шардаков (дебют) — Вакин (дебют);
— Кондратов (дебют) — Красовский (0-1);
— Минязев (1-0) — Фунтов (1-0).
Фото: RCC
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