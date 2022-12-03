Дайте уже этому парню побить Нганну! Малыхин стал двойным чемпионом элитного промоушена

В ночь со 2 на 3 декабря на Филиппинах прошёл огненный турнир от промоушена One Championship. Особенное внимание привлёк титульный поединок, в котором зарубились непобежденные чемпионы тяжёлого и полутяжелого дивизионов Анатолий Малыхин и Ренье де Риддер. Сладкий получил возможность стать обладателем двух поясов одновременно. Российский боец получил в соперники очень мастеровитого бойца с 16 победами за плечами. Но и сам Малыхин не промах – у него 10 удачных поединков. Поэтому чемпионский бой получился шикарным!

Ещё до выхода бойцов в клетку напряжение витало в воздухе. Поэтому и старт поединка прошёл огненно. Было видно, что россиянин намного крупнее соперника. И он начал лупить оппонента, попадая раз за разом. Представитель Нидерландов занервничал и начал пытаться вязать Малыхина, предпочёл уйти к сетке и терпеть. Анатолий решил не форсировать события и начал методично ловить де Риддера на ошибках. Попытка Ренье пройти в ноги едва не завершилась трагедией, но удалось спастись.

Малыхин продолжил буквально избивать соперника, полностью доминировал в клетке. Он раз за разом доносил свои удары, де Риддер начал плыть. Одно попадание за другим замедляло Ренье. Его лицо становилось всё более разбитым. И наступила эффектная развязка ещё в первом раунде. Анатолий попал прямым ударом и отправил соперника на канвас. Малыхин бросился добивать и нанёс ещё несколько тяжелейших атак, после чего судья принял решение остановить поединок.



Российский чемпион продолжает оставаться непобеждённым! А главное, завоевал в свою копилку второй пояс. Теперь он одновременно является чемпионом тяжёлого и полутяжелого дивизионов. Малыхин выглядел идеально, провёл шикарный поединок и буквально уничтожил соперника. А вот выступление де Риддера выглядело ужасно. Он ни разу не смог потревожить Анатолия, отдал пояс практически без борьбы. От этого победа российского бойца не становится менее красивой и убедительной. Малыхин – настоящий чемпион!



Видимо, Анатолию пора подраться с самим Фрэнсисом Нганну. Некоторые российские бойцы уверены, что Малыхину такой соперник вполне по силам. А ещё об этом говорил президент сингапурской организации Чатри Ситйодтонг. И он вполне может дать россиянину такую возможность.