Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

One Championship: Анатолий Малыхин – Ренье де Риддер, кто выиграл, победитель боя, результат поединка

Дайте уже этому парню побить Нганну! Малыхин стал двойным чемпионом элитного промоушена
Сергей Сорокин
Анатолий Малыхин – Ренье де Риддер
Комментарии
Российскому бойцу понадобилось меньше раунда, чтобы втоптать ранее непобеждённого де Риддера в канвас.

В ночь со 2 на 3 декабря на Филиппинах прошёл огненный турнир от промоушена One Championship. Особенное внимание привлёк титульный поединок, в котором зарубились непобежденные чемпионы тяжёлого и полутяжелого дивизионов Анатолий Малыхин и Ренье де Риддер. Сладкий получил возможность стать обладателем двух поясов одновременно. Российский боец получил в соперники очень мастеровитого бойца с 16 победами за плечами. Но и сам Малыхин не промах – у него 10 удачных поединков. Поэтому чемпионский бой получился шикарным!

Ещё до выхода бойцов в клетку напряжение витало в воздухе. Поэтому и старт поединка прошёл огненно. Было видно, что россиянин намного крупнее соперника. И он начал лупить оппонента, попадая раз за разом. Представитель Нидерландов занервничал и начал пытаться вязать Малыхина, предпочёл уйти к сетке и терпеть. Анатолий решил не форсировать события и начал методично ловить де Риддера на ошибках. Попытка Ренье пройти в ноги едва не завершилась трагедией, но удалось спастись.

Босс ONE уверен, что Малыхин круче монструозного Нганну. Какой же абсурд! Босс ONE уверен, что Малыхин круче монструозного Нганну. Какой же абсурд!

Малыхин продолжил буквально избивать соперника, полностью доминировал в клетке. Он раз за разом доносил свои удары, де Риддер начал плыть. Одно попадание за другим замедляло Ренье. Его лицо становилось всё более разбитым. И наступила эффектная развязка ещё в первом раунде. Анатолий попал прямым ударом и отправил соперника на канвас. Малыхин бросился добивать и нанёс ещё несколько тяжелейших атак, после чего судья принял решение остановить поединок.

Российский чемпион продолжает оставаться непобеждённым! А главное, завоевал в свою копилку второй пояс. Теперь он одновременно является чемпионом тяжёлого и полутяжелого дивизионов. Малыхин выглядел идеально, провёл шикарный поединок и буквально уничтожил соперника. А вот выступление де Риддера выглядело ужасно. Он ни разу не смог потревожить Анатолия, отдал пояс практически без борьбы. От этого победа российского бойца не становится менее красивой и убедительной. Малыхин – настоящий чемпион!

Видимо, Анатолию пора подраться с самим Фрэнсисом Нганну. Некоторые российские бойцы уверены, что Малыхину такой соперник вполне по силам. А ещё об этом говорил президент сингапурской организации Чатри Ситйодтонг. И он вполне может дать россиянину такую возможность.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022