«Скорее врача!» Самое жуткое поражение в карьере Маги Исмаилова

Остаются считаные часы до поединка Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко на турнире RCC 13. Главный бой года в российских ММА должен получиться потрясающим: Шторм — это живая легенда единоборств, Лысый хищник — самый харизматичный боец всего постсоветского пространства. Вдобавок мы увидим противостояние совершенно разных стилей, что вдвойне интересно. Мага считается безусловным фаворитом, его главный минус — не самая большая выносливость. Давайте вспомним самый знаменитый случай, когда Исмаилова подвёл именно «бензобак».

Главное противостояние в карьере Лысого хищника, конечно, это дилогия с Владимиром Минеевым. Спортсмены искренне ненавидели друг друга и в первом поединке устроили настоящий блокбастер, закончившийся драматичной ничьей. Реванша пришлось ждать до октября 2021 года, когда Магомед и Владимир снова встретились в октагоне. Предварительно несколько раз схлестнувшись за пределами клетки — парни раскручивали свой второй поединок по максимуму. И добились цели.

Интерес к реваншу Исмаилова и Минеева был огромным. Бойцы постарались не разочаровать зрителей, с первых секунд бросившись друг на друга. Начало поединка осталось за Лысым хищником: после пары минут работы в стойке Исмаилов провёл успешный тейкдаун, следом Минееву пришлось до перерыва выживать в партере под жёсткими атаками оппонента. Примерно в том же ключе прошла и следующая пятиминутка, где Владимир снова принимал на себя громадный урон и с трудом спасался от болевых приёмов оппонента. Но Мага стал уставать.

Магомед Исмаилов — Владимир Минеев Фото: vk.com/fightnightsofficial

И в третьем раунде Исмаилов откровенно «поплыл». Силы покидали бойца с невероятной скоростью: вдобавок Минеев доминировал в стойке и беспощадно разбивал оппонента мощными сериями. Пропустив множество ударов, Исмаилов попытался провести тейкдаун, но сил хватило, только чтобы провисеть какое-то время на ноге Владимира. Постепенно поединок превращался в откровенное избиение, но судья не торопился с остановкой даже после того, как Мага упал. Только в ходе жёсткого добивания бой наконец-то остановили.

Измотанный и избитый Исмаилов лежал без движения, что вызвало тревогу у его команды и окружающих. Раздались крики «Врача, скорее врача!», выбежавшие медики использовали кислородную маску, чтобы привести Лысого хищника в чувство. Постепенно Мага всё-таки очнулся — к счастью, он не получил серьёзных повреждений. После этого поединка Исмаилов больше года не выступал по правилам смешанных единоборств. Его возвращение в ММА состоится именно сегодня. Хватит ли Маге выносливости для победы над Штормом? Узнаем уже совсем скоро.

Магомед Исмаилов — Владимир Минеев Фото: vk.com/fightnightsofficial

«Мне плохо, очень плохо было. Это не связано с физической подготовкой, просто мне было очень плохо. Много нюансов и так далее. Давайте говорить об этом так: Владимир Минеев победил в том бою. Каковы причины, по которым он выиграл — не имеет значения. Я зашёл в клетку, мы с ним столкнулись-схлестнулись и он победил. Только этот момент имеет значение, всё остальное неважно. Он победил, надеюсь, вопросы по поводу этого закончились. Он победил, но я разбил ему лицо в хлам», — подытожил Исмаилов исход второго боя с Минеевым.