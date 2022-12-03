«Шлеменко не должен биться за пояс». Шара Буллет газует не по делу

3 декабря – знаменательный день для мира российских смешанных единоборств. Уже сегодня в Екатеринбурге состоится грандиозный турнир RCC 13. Главным событием станет поединок, в котором зарубятся Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. В этом бою определится обладатель специального пояса, который является настоящим венцом ювелирного искусства. Но далеко не все остались довольны такой щедростью организаторов события. Свои претензии высказал Шара Буллет, который довольно неожиданно решил поднять вопрос о справедливости участия Шторма в таком статусном поединке.

На пресс-конференции Шарапутдин несколько раз делал колкие выпады в адрес Шлеменко. Но особенно его не устраивало то, что Шторм сразится за пояс. Он напомнил, что Александр проиграл последний поединок под знамёнами промоушена. Свои претензии Шара подкрепил словами: «Шлеменко не должен биться за пояс». И действительно, Александру Иличу на RCC 12 россиянин проиграл с треском. Он улетел в нокаут уже через 22 секунды после старта боя. Но на защиту Шторма внезапно встал сам Исмаилов. Он напомнил другу, что даже в UFC бывали случаи, когда боец после поражения получал шанс провести титульный поединок.

Лысый хищник не просто так решил заступиться за соперника. Он прекрасно понимает, что и сам получил бой за пояс «вне очереди». Исмаилов дебютирует в RCC именно поединком со Шлеменко. И таких случаев в истории также было не так много. Кроме того, последний выход в октагон для него завершился поражением. Магомед проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом. Он не выдержал темпа поединка и буквально задохнулся, спасали врачи со специальными баллонами с воздухом. Поэтому две победы в поединках по правилам бокса стоит вынести за скобки.

Буллет зря попытался упрекнуть Шлеменко. Александр – легендарный боец, который давно всем и всё доказал в мире смешанных единоборств. И его поединок с Исмаиловым просто не мог иметь иного статуса. Скорее всего, Шара просто рассчитывал на то, что именно его бой с Михаилом Рагозиным будет носить статус главного на RCC 13. Но пока придётся принять неизбежное – шикарнейший пояс достанется либо Шторму, либо Лысому хищнику!