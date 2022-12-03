Шара Буллет становится суперзвездой! Ему некого бить, кроме Минеева

В третьем по значимости поединке масштабного турнира RCC 13 встречались Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и Михаил Рагозин. Битва талантливых средневесов обещала стать максимально яркой: Буллет — непобеждённый боец с рекордом 12-0 и ярким стилем ведения боя, Рагозин же шёл на серии из четырёх выигранных поединков. Фаворитом считался Магомедов, но от Михаила тоже стоило ожидать серьёзных сюрпризов.

Для Шары бой был вторым в рамках промоушена RCC, ранее он чаще выступал в других организациях. А вот Рагозин был местным любимцем, поэтому Буллет на пресс-конференции подчеркнул, что постарается закончить бой досрочно, дабы не полагаться на решение судей. Наверное, поэтому Шара начал схватку с красивого и дерзкого удара коленом в прыжке. Рагозин оказался готов и спокойно увернулся, после чего началась работа в стойке. Спортсмены никуда не торопились, стараясь найти пробелы в обороне соперника. Буллет бил заметно точнее, особенно хорошо у него проходили лоу-кики.

В концовке первого раунда Шара неудачно провёл бэкфист, упал — и едва не попался на удушающий приём. Рагозину не хватило совсем чуть-чуть, чтобы окончательно замкнуть захват. Но во второй пятиминутке Михаил снова выглядел слабее, чем оппонент: Буллет быстрее двигался и шикарно применял навыки тайского бокса. И продолжал отбивать переднюю ногу уроженцу Екатеринбурга. Рагозин стремился атаковать, но его удары редко доходили до цели — найти ключи к Шаре никак не удавалось. А тот продолжал атаковать, обрабатывая все этажи. Спуститься в партер спортсмены даже не пытались.



Перед третьим раундом тренеры сказали Рагозину, что ему нужно рисковать и любой ценой утаскивать Буллета на канвас. Воспользоваться советом не удалось: Шара действовал на такой скорости, что поймать его никак не получалось. Михаил проигрывал оппоненту во всех компонентах, несмотря на все старания, Рагозина продолжали легко избивать. По итогам трёх раундов все судьи логично отдали победу Буллету. Стоит признать, что Шара становится суперзвездой российских ММА! Кажется, в России ему и драться особо не с кем — кроме Владимира Минеева.