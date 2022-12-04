Самая ненужная трилогия в истории. Фьюри отметелил беспомощного Чисору, как ребёнка!

В ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» прошёл грандиозный боксёрский вечер. Главным событием стал поединок между непобеждённым британцем Тайсоном Фьюри и его соотечественником Дереком Чисорой. Соперники закрыли боем трилогию, которая стартовала в далёком 2011 году. В первом поединке Цыганский король победил Чисору единогласным решением судей, а во втором — вынудил Дерека отказаться от продолжения борьбы в 10-м раунде. Тайсон дал сопернику последнюю возможность взять реванш.

Начало поединка сопровождалось фантастическим антуражем. Фьюри презентовал свою песню. Цыганский король исполнил кавер знаменитой композиции «Sweet Caroline», которая в оригинале принадлежит Нилу Даймонду. Тысячи болельщиков в один голос пропели её вместе с Тайсоном. Чисора тоже удивил. Он вышел к рингу в настоящей королевской мантии. Потрясающая уверенность для Дерека, который безнадёжно уступал в трилогии.

Тайсон Фьюри Фото: Warren Little/Getty Images

Ещё до начала боя соперники успели обменяться любезностями. Было заметно, что между ними буквально проскочила искра. И с первых же минут поединка началось веселье. Было заметно, насколько Чисора хочет взять реванш. Он танком бросился на соперника и погнал Фьюри к канатам. Но Цыганский король быстро перехватил инициативу. Он раз за разом стал доносить прямые удары в голову соперника. А любые попытки нанести ущерб Тайсон гасил фирменными «обнимашками» у канатов.

Во втором раунде ситуация повторилась. Чисора начал интереснее, но быстро потух под вязкими клинчами от Фьюри. Тайсон классно вязал руки и использовал каждый шанс ответить целой комбинацией ударов. А после одного из точных панчей Чисора поплыл. Цыганский король почувствовал свой шанс и бросился добивать соперника. Времени не хватило, Дерек дожил до конца второго раунда.

Избиение Чисоры продолжилось и дальше. Он злился всё больше и, забыв об обороне, нёсся вперёд. А Фьюри продолжал накидывать мощнейшие удары точно в цель. Дерек с трудом стоял на ногах, но продолжал терпеть. А под занавес раунда случился очень неприятный момент. Тайсон рухнул и всем своим телом придавил соперника. По лицу Чисоры было заметно, что приземление получилось крайне болезненным.

Тайсон Фьюри — Дерек Чисора Фото: Warren Little/Getty Images

Время шло, а ситуация практически не менялась. Фьюри полностью контролировал ход поединка, а Чисора искал шансы нанести сопернику хоть какой-то урон. Но стоило Дереку взорваться, как Цыганский король моментально повисал на нём мёртвым грузом и буквально выматывал методичными ударами. А под занавес пятого раунда Дел Бой наконец-то начал попадать. Однако всё завершилось прозаично – очередные «обнимашки» и тухнущий запал.



В шестом раунде Чисора стал наглеть и лезть напролом. Это даже началó приносить плоды. Фьюри попятился, удары долетали до Цыганского короля. Но ничего критичного для Тайсона по-прежнему не происходило. К началу второй половины боя преимущество Фьюри по акцентированным атакам стало колоссальным. И Чисоре стало всё тяжелее выдерживать удары. Дело шло к закономерной и неизбежной развязке.

Фьюри начал откровенно получать удовольствие от происходящего. Во время одного из клинчей он даже позволил себе поиграть с публикой, показав язык зрительному залу. А Чисору продолжало шатать. Лицо Дерека начало стремительно заплывать от пропущенных ударов. Цыганский король работал безошибочно, вымерял каждую атаку, словно машина. Фьюри прекрасно понимал, что, даже если не получится завершить поединок досрочно, победа от него не уйдёт. Слишком уж серьёзным выглядело превосходство над соперником. А к проблемам Чисоры прибавилась ещё одна – заплывший левый глаз, на месте которого была лишь узкая щёлочка. Статистика по ударам продолжала пугать, перевес приближался к трёхкратному.



Всё закончилось под занавес 10-го раунда. Фьюри начал осыпать голову соперника ударами, и терпение судьи закончилось. Он увидел, что Чисора практически перестал сопротивляться, а глаз выглядел просто ужасно. Поэтому рефери принял решение остановить поединок.



Фьюри одержал победу, но она получилось очень странной. Очередной поединок без особой конкуренции вряд ли пойдёт Тайсону на пользу. Похоже, у Цыганского короля осталась всего одна достойная цель – и это Александр Усик!