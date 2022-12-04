Мага, переходи скорее в UFC! Исмаилов — самый прогрессирующий боец России

Минувшей ночью в Екатеринбурге на турнире RCC 13 состоялся главный бой года в российских смешанных единоборствах. Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов наконец-то встретились в октагоне, чтобы выявить лучшего средневеса страны. Лысый хищник считался безусловным фаворитом и по итогам пяти раундов одержал максимально уверенную победу судейским решением (50-44). Казалось бы, ожидаемо, но без сюрпризов не обошлось. Мага снова сумел всех удивить!
Сенсации начались ещё на взвешивании. Подавляющая часть экспертов и действующих бойцов была уверена, что Исмаилов не сделает вес, ведь боец прибыл в Екатеринбург достаточно грузным. Вдобавок Лысый хищник последний раз запрыгивал в средний вес больше года назад, что тоже говорило против него. Но Мага помучился, побегал несколько лишних часов на беговой дорожке, с большим трудом поднялся по лестнице к весам — и сделал нужные цифры! Во что не верил даже Шлеменко, прошедший взвешивание с первой попытки.
Следующий сюрприз мы увидели уже в поединке. Одним из главных шансов для Шлеменко считалась низкая выносливость его оппонента: почти все были уверены, что Мага не протянет больше двух-трёх раундов. Вспоминался второй бой Хищника с Минеевым, где Исмаилов еле двигался уже после второго перерыва. Но Мага на всех пресс-конференциях обещал показать «увеличенный бензобак» – и снова не обманул. Исмаилов достаточно уверенно прошёл все пять раундов боя, сохранив куда больше сил, чем имеющий огромный опыт подобных схваток Шлеменко.
А вот от своего главного козыря, классной борьбы, Магомед сознательно отказался. Исмаилов смело решил перебить на руках одного из лучших ударников России — и сделал это! Да, Хищник порой пропускал, но его крепкая челюсть не давала сбоев. А вот Шлеменко по итогам 25 минут схватки оказался попросту избитым. За последний год Мага заметно прибавил в ударной технике: помогли упорные боксёрские тренировки перед дебютом в профессиональном боксе. Теперь Исмаилов бьёт очень круто.
Хотя Хищнику уже 36 лет, его с полным правом можно назвать самым прогрессирующим бойцом России. В таком возрасте превратиться в крепкого ударника и побить на руках не только Шлеменко, но и профессионального боксёра Оланреваджу Дуродолу — это заслуживает уважения. Как бы хотелось посмотреть на Исмаилова в UFC! Хотя бы пару-тройку боёв! Да, шансов на это практически нет, но что, если Мага настолько поверит в себя, что всё-таки попробует себя в лучшем промоушене мира? Это был бы невероятно интересный эксперимент.
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