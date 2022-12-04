«Первый» чемпион UFC из России в тяжёлом весе — реальность. Павлович затопчет Нганну

В ночь с 3 на 4 декабря на арене «Эмвей-центр» в Орландо (Флорида, США) состоялся яркий турнир UFC Fight Night. Особое внимание приковывал поединок, в котором зарубились россиянин Сергей Павлович и австралиец Тай Туиваса. Нашему парню вновь потребовалось всего лишь 55 секунд, чтобы деклассировать соперника и отправить его в нокаут. Это вторая победа подряд, которую Павлович оформил меньше чем за минуту. И это против четвёртого номера рейтинга тяжеловесов UFC! Видимо, на пути к поясу Сергей готов отлупить любого.

Павлович замахивается на историческое достижение. Он может стать первым официальным чемпионом UFC из России в тяжёлом весе. С этим званием у организации очень запутанная история. В 1995 году Олег Тактаров принимал участие в турнире UFC 6. Сначала россиянин одержал одну из самых быстрых побед в истории, накинув американцу Энтони Масиасу «гильотину» уже на девятой секунде. А затем он зарубился в финале с Дэвидом Эбботтом. Тактаров задушил соперника и стал чемпионом… Но этого не признаёт сама организация. В 2020 году она расставила все точки над i. Олега назвали победителем Гран-при, а Хабиба Нурмагомедова – первым российским чемпионом в истории UFC.

Олег Тактаров Фото: РИА Новости

Мы поддерживаем Тактарова и считаем, что именно он стал первым чемпионом из России. Но факт остаётся фактом, с мнением организации приходится смириться. Именно она устанавливает правила игры. А значит, у Павловича есть всё, чтобы завершить историю, которую начал Русский медведь. И остановить Сергея на пути к поясу будет практически невозможно.

Павлович дебютировал в UFC с обиднейшего поражения от Алистара Оверима. Но после этого Сергей начал крушить дивизион тяжеловесов. Он не просто одержал пять досрочных побед подряд. Все они были добыты в первом раунде. Более того, на Деррика Льюиса и Тая Туивасу он потратил суммарно 110 секунд. Фантастический результат для поединков с топовыми бойцами. Теперь Павлович вполне может замахнуться и на бой с чемпионом дивизиона – Фрэнсисом Нганну. Но и он вряд ли способен остановить нашего парня!

Нганну становится всё более требовательным к UFC. Он постоянно ставит организации условия, стал драться раз в год. Последний выход в октагон датируется январём 2022-го, после чего Фрэнсис снова принялся отдыхать и наслаждаться жизнью. И именно это может загнать чемпиона в ловушку. Сергей голоден и настроен решительно. Если он всё-таки получит поединок с Нганну, то не станет отказываться от привычной манеры. Россиянин с первых же секунд бросится в атаку и сомнёт обладателя пояса. И Стипе Миочич, и Сириль Ган позволяли Фрэнсису чувствовать себя комфортно. С Павловичем такой трюк не прокатит.



Пока Нганну ждёт Джона Джонса. Но складывается ощущение, что следующим на очереди будет именно Павлович. Правда, закрепить это, скорее всего, придётся ещё одной победой над топовым соперником. Сергею по силам стать первым официальным чемпионом UFC из России в тяжёлом весе. И этого звания у него уже никто не отнимет!