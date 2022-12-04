«Кролик, ты следующий!» Фьюри пытался напугать украинца — но задрожал сам?

Минувшей ночью знаменитый Тайсон Фьюри проводил очередную защиту своего чемпионского пояса WBC. Соперником Цыганского короля был стареющий Дерек Чисора, которого Фьюри ранее избивал уже дважды. А на этот раз и вовсе выдернул с пенсии, куда Дел Бой официально ушёл несколько месяцев назад. Итог третьего поединка оказался предсказуемым: Фьюри на протяжении почти десяти раундов легко и спокойно лупил Дерека, пока судья не решил остановить избиение. Но самое интересное началось после боя.

В первом ряду сидел Александр Усик, владеющий всеми титулами в супертяжёлом весе, кроме пояса WBC, который удерживает Фьюри. Во время боя Цыганский король успевал корчить украинцу жуткие гримасы, а после поединка Александр поднялся в ринг. Когда Тайсон напелся, натанцевался и нацеловался с Чисорой, он наконец-то переключился на Усика. И попытался запугать своего возможного соперника во время длительной битвы взглядов. Цыган очень хотел «нагнать страху» на Усика, но украинец абсолютно спокойно встретил агрессию Тайсона. И тут британский великан словно занервничал.

«Кролик, эй, кролик! Ты следующий, маленькая сволочь. Ты следующий. 90-килограммовый маленький карлик победил бодибилдера. Ну, я не бодибилдер», — Фьюри эмоционально выкрикивал оскорбления прямо в лицо Усику, который устало закатывал глаза и практически не отвечал. А вот британец всё распалялся, его оскорбления становились всё более странными. Правда, потом оба чемпиона пожали друг другу руки, не став раскручивать публичный конфликт.

Будем надеяться, что в 2023 году Фьюри и Усик всё-таки проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Конечно, в очередь пытается влезть Джо Джойс, но этому парню слишком рано влезать в подобные разборки. А вот Тайсон и Александр точно заслужили возможность встретиться: они оба достигли невероятных высот, выиграли всё, но пора уже выяснить, кто из них сильнее. Мощь против скорости, техника против ещё лучшей техники — зрелище получится невероятным.

Кстати, радует, что Усик тоже твёрдо готов к бою. Украинец выразил желание встретиться с Фьюри, не забыв подколоть его схватку с Чисорой: «С удовольствием приеду в Лондон провести бой, у меня здесь много фанатов, но пока никто не знает, где будет следующий поединок. Что думаю о бое Фьюри с Чисорой? Ничего, это был спарринг, очень хороший спарринг. Хочу следующий бой с Фьюри. Весь мир хочет этого, и все люди хотели бы увидеть этот поединок», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV. Ждём?