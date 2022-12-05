Емельяненко снова изобьёт блогера! Александру нельзя проигрывать – на кону карьера

Осталось меньше двух недель до очередного боя скандального Александра Емельяненко. 16 декабря спортсмен снова выйдет в октагон, чтобы впервые за последний год подраться по правилам смешанных единоборств. Соперником Емельяненко-младшего на турнире «Бойцовского клуб РЕН ТВ» станет известный боец поп-ММА и блогер Святослав Коваленко. Кстати, участие в бойцовском вечере также примут такие известные парни, как Вячеслав Дацик и Вячеслав Василевский. Но Емельяненко, как водится, застолбил за собой главный бой.

Напомним, что пару месяцев назад брата Последнего Императора жёстко вырубил всё тот же Дацик, уложившись в 13 секунд. Чуть позже бойцы провели минутный спарринг в специальном маленьком ринге, но и там Александр оказался проигравшим: рухнул под градом ударов Рыжего Тарзана, вдобавок подвернув ногу. Многие посчитали причиной неудачи Емельяненко слишком короткий период восстановления после глубокого загула. Теперь Саша отдохнул ещё немного — и смело рвётся в бой! Беречь здоровье точно не в его правилах.

Строго говоря, Александр должен был подраться ещё месяц назад, но его схватка с главой промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым сорвалась по организационным причинам. Поэтому теперь Емельяненко будет противостоять Коваленко — популярный блогер с неплохим бэкграундом в поп-ММА. У Святослава нет серьёзной школы и профессионального опыта, однако этот парень достаточно опасен и обладает очень крепкой челюстью. В последнем бою Коваленко одолел ещё одного знаменитого блогера — Артёма Тарасова.

Но Емельяненко в своё время легко побеждал того же Тарасова, имея пару десятков лишних килограммов и абсолютную растренированность. Если за Дацика говорили чудовищный по силе удар и солидный опыт разнообразных схваток, то Святослав подобными козырями похвастать не может. Даже в своём нынешнем состоянии Александр обязан побеждать Коваленко — просто за счёт кардинальной разницы в уровне навыков. В конце концов, всегда можно вспомнить свои самбистские умения и попросту «скрутить» своего оппонента на канвасе.



Для Емельяненко бой с Коваленко максимально важен. Репутация Александра как умелого бойца серьёзно подмочена поражением от Дацика. Если брат Последнего Императора проиграет ещё и блогеру, его акции упадут куда сильнее. Ведь Емельяненко интересен только в том случае, если продолжит считаться опасным оппонентом. Когда Александр в глазах общественности превратится в откровенного «мешка», предложения и гонорары сначала перестанут быть щедрыми, а потом и вовсе пропадут. Вряд ли Емельяненко этого хочет.