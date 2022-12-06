Новый дом российских MMA. Три года — от лютых курьёзов до топовых событий!

RED ARENA, расположенная в игорной зоне «Красная Поляна», – топовое спортивное сооружение, которое стало новым домом российского MMA. На днях арена отпраздновала свой третий день рождения и за это время приняла самые лучшие события в одном из лучших горных курортов Европы. Коллектив арены вкладывает колоссальный труд для организации каждого боя, при этом далеко не всё и не всегда складывалось чётко и гладко. Пришлось пройти непростой путь, чтобы добиться признания.

RED ARENA была открыта в 2019 году и с ходу заявила о своих притязаниях. Причём речь идёт не только об организации спортивных (единоборства) событий, но и о масштабных концертах. Особенной взаимной любовью арена связана с миром смешанных единоборств, самым интересным получился турнир с поединком Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Подготовка к нему велась шесть месяцев, и на выходе получилось грандиозное зрелище.

RED ARENA Фото: redarena.ru

На весь 2023 год уже расписана насыщенная программа мероприятий. Анонсированы новые бойцовские вечера организаций AMC FIGHT NIGHTS и Top Dog. Также в программе значится большое количество музыкальных концертов, выставок и других мероприятий.

Рост невозможен без ошибок, которые делали организаторов лишь опытнее, позволяли арене развиваться в нужном направлении. Вместе с руководством RED ARENA мы вспомнили самые курьёзные и неординарные ситуации, о них рассказала директор арены Ирина Борисова:



«Во время проведения одного из турниров буквально за шесть часов до начала запуска зрителей организаторы поняли, что канвас на полтора метра меньше необходимого размера. Нам с командой экстренно пришлось спасать ситуацию подручными материалами и рекламными баннерами. Во время прямой трансляции никто даже не заметил случившегося, ну а пункт в обсуждении канваса с промоушенами теперь на протяжении трёх лет стоит у меня первым пунктом.

Однажды прямо во время боя лопнули хомуты, которые крепят сетку к каркасу секции октагона. Они не выдержал веса спортсменов, и сетка начала отходить от секции, но подготовленность персонала позволила устранить всё настолько быстро и незаметно, что поединок даже не пришлось останавливать».

RED ARENA Фото: redarena.ru

Все эти проблемы устраняет и сама Борисова. Она постоянно находится в самом эпицентре событий, общается с бойцами и решает самые оперативные вопросы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что одежда Ирины буквально пропахла «Финалгоном» и «Капсикамом». На деловых встречах таким «спортивным» ароматам постоянно удивляются.

«Однажды мне досталось от одного из бойцов. Перед выходом в октагон спортсмены традиционно разминаются в узеньких коридорах, которые часто используют и работники арены. Я неслась на одно из событий, а боец попросту не заметил меня и мощным хуком попал прямо по голове. Пострадала я не сильно, но точно прочувствовала на себе весь уровень подготовки спортсмена к предстоящему поединку.

Жарко было и на вечере смешанных единоборств, хедлайнерами которого стали Исмаилов и Минеев. На самой арене всё было битком, свободных мест не оставалось. А многие спортсмены очень хотели, чтобы на арену прорвались родственники, которые просто не успели приобрести билеты. Родственники начали представляться именами бойцов, говоря, что скоро им выходить в клетку. В итоге охране пришлось вычислять «двойников» и даже «тройников», чтобы обеспечить максимальную безопасность.

На одном из турниров по ММА зритель увидел место вблизи октагона и поспешил его занять. А вакантный стул был закреплён за одним из випов. В итоге самозванец устроил скандал нашим сотрудникам, которые пытались уговорить гостя занять место, согласно купленному билету. Решать исход конфликта пришлось мне. Разъярённый зритель пригрозил уволить всех и в том числе меня. На вопрос о том, откуда у него такие полномочия, он назвался… директором RED ARENA».

RED ARENA Фото: redarena.ru

Борисова также поделилась подробностями организации самых знаковых мероприятий: «Я горжусь нашей командой профессионалов. Мы смогли выстроить работу площадки таким образом, что наши зрители могут увидеть много различных мероприятий в день. Например, в январе 2020 года нам удалось реализовать кейс, в рамках которого мы переделывали конфигурацию арены три раза в течение суток. Утром площадка превращалась в ледовую арену для шоу Татьяны Навки, вечером наши зрители могли наблюдать за боксёрским турниром вместе со зрителями в прямом эфире на «МАТЧ ТВ». А ближе к полуночи гости приходили на музыкальное шоу с гигантским танцполом».