«Подкинул меня немножко». Фёдора жутко воткнули головой в пол — а он встал и победил!

Звезда лёгкого дивизиона UFC Дастин Порье угодил в больницу. Бывшему сопернику Хабиба Нурмагомедова никак не могут сбить температуру — по информации журналистов, у американца обнаружили стафилококковую инфекцию. Данный недуг нередко преследует спортсменов, а его главная жертва — Кевин Рэндлман. Стафилококк попросту уничтожил здоровье американского крепыша по прозвищу Монстр: в 2016 году ослабленный организм Кевина не выдержал, и боец скончался из-за сердечной недостаточности. Но поклонники ММА запомнили его навсегда.

Кевин был нетипичным тяжеловесом, ведь его рост составлял всего 178 сантиметров. Чтобы набрать необходимую массу, Рэндлман истязал свой организм чудовищными нагрузками и разнообразными медицинскими препаратами, что, конечно, тоже нанесло удар по его здоровью. Но не помешало добиться немалых успехов и даже стать чемпионом UFC! Впрочем, тогда американский промоушен не был доминирующей силой мира, и позже Кевин переехал в японский Pride, где блистал невероятный Фёдор Емельяненко. И схватка двух звёзд стала лишь делом времени.

20 июня 2004 года Последний Император и Монстр наконец встретились в ринге, напомним, октагон в Pride не использовался, да и правила были чуть-чуть иными. Безусловным фаворитом четвертьфинала Гран-при в полутяжёлом весе считался Емельяненко, идущий на длительной победной серии. А вот Рэндлман, хотя в последнем поединке он и нокаутировал грозного Мирко Филиповича, был абсолютным аутсайдером, как и почти все соперники тогдашнего Фёдора. Но Монстр сумел неприятно удивить россиянина.



Кевин, будучи профессиональным борцом, почти сразу провёл удачный тейкдаун. Емельяненко быстро встал, что едва не закончилось для него трагедией — Рэндлман обхватил россиянина сзади, поднял и с невероятной амплитудой бросил прогибом. Фёдор воткнулся головой в канвас, словно гвоздь! Обычно жертва подобного жуткого «суплекса» либо теряет сознание, либо находится в состоянии грогги. Но пока Монстр разворачивался к Емельяненко, тот уже восстановился и продолжил драться. Фантастика!

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC на YouTube.

Мало того, разозлённый Последний Император быстро подмял под себя Кевина, потряс того серией жёстких ударов и беспощадно выкрутил тому руку — идеальная «кимура». Рэндлман отчаянно крепился, но, когда конечность выгнулась под невероятным углом, не выдержал и закричал, после чего судья остановил поединок. А проигравший ещё долго не мог прийти в себя после перенесённых болевых ощущений — потом Монстру даже пришлось отправиться в госпиталь. Таких травм у него будет ещё много.

Потом, когда Емельяненко вспоминал свой полёт, всё звучало так, будто ничего страшного не произошло: «Рэндлман подкинул меня немножко во время боя. Но никакого ущерба он мне не нанёс. Я с детства занимаюсь самбо и дзюдо, падения у меня отработаны на отлично. Многим страшно, глядя на этот бросок. Но я профессиональный борец — ничего особенного».



А вот тренеру Фёдора, прославленному Александру Мичкову, бросок обычным не показался. Да и травмы Емельяненко, оказывается, всё-таки получил: «Я думал, что это всё, но тем не менее Федя умудрился вывернуться и победить его. Конечно, там я вспотел мгновенно, потерял дар речи. Страшно было.

Федор сказал, что ничего страшного, всё нормально. Говорил, что контролировал ситуацию. По-моему, после этого броска у Феди было сломано два ребра. После соревнований его повезли в клинику, он потом лечился. Я думал, что он шею сломает. Очень страшно было», — рассказывал Мичков в интервью «Ушатайке».



Конечно, пиковый Емельяненко был попросту уникальным бойцом. Как бы ни пытался сейчас завистливый Дана Уайт принизить достижения Последнего Императора, подобных чудо-тяжеловесов мир не видел никогда. И поединок с Рэндлманом — одно из доказательств невероятного спортивного величия Фёдора. Кто бы ещё мог уцелеть после такого полёта? Следует отдать должное и Кевину, который едва не победил праймового Емельяненко. Жаль, что Монстр ушёл от нас так рано — это парень был харизматичен, ярок и очень добр вне ринга.