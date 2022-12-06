«Анализы Конора расплавят баночку для допинг-теста». Макгрегору не помогут даже боссы UFC!

Конор Макгрегор – один из самых ярких персонажей в истории UFC. Он всю свою карьеру зажигает и в октагоне, и за его пределами. Но организации всё-таки придётся попрощаться с Ноториусом. Одиозный ирландец «нахимичил» с возвращением в октагон. На протяжении последних дней мир смешанных единоборств активно обсуждает проблемы Конора. Судя по актуальной форме, которую Макгрегор поддерживает без постоянных тренировок, он всё-таки употреблял запрещённые препараты. Вот только теперь остаться без наказания не получится. Ноториус окончательно доигрался!

Яркий комментарий ситуации оставил звёздный Джо Роган, который не стал подбирать выражения. Он произнёс то, о чём сейчас думают даже фанаты Конора: «Он снимает футболку и постоянно позирует. И он выглядит так, словно его анализы расплавят баночку для допинг-теста. Создаётся ощущение, что он хочет прожечь её дно. Странно, что в правилах USADA есть лазейка, позволяющая вам выйти из списка тестируемых. У вас появляются шесть месяцев. Но если у вас была травма, то это умное решение, не так ли? Гормон роста и пептиды могут отлично восстанавливать организм. Они вроде как сказываются на плотности костей. Хотя есть определённые вещи, которые остаются в организме очень долго, и у него не получится их использовать».



Вот только USADA пока не спешит возвращать ирландца в октагон. Организация выступила с официальным заявлением. Она не собирается делать для Конора исключений из правил. Для продолжения выступлений спортсмен должен непрерывно находиться в списках и проходить тестирования на протяжении шести месяцев. Даже если Макгрегор прямо сейчас окажется в пуле, ему придётся ждать до лета 2023-го. И это если все допинг-пробы дадут отрицательный результат. Правда, организация оставила Конору небольшую лазейку. Он сможет обойти ограничение, если всё-таки найдёт и предоставит доказательства обстоятельств, которые оправдывают вывод Ноториуса из пула USADA.

Сам Макгрегор продолжает блефовать и манипулировать. Он нарочно демонстрирует уверенность в благоприятном исходе этой ситуации: «Я готов к тестированию в феврале. Я пройду два теста USADA, и мы назначим бой».



При этом Конор продолжает праздно проводить время. И без тренировок он находится в форме, которой могут позавидовать бодибилдеры. На публике ирландец старается оголить торс и продемонстрировать тело. Но всё это лишний раз доказывает, что прямо сейчас Ноториус вряд ли сможет сдать два отрицательных допинг-теста. Видимо, сейчас Макгрегор ищет варианты в других промоушенах, которые менее требовательны в этом плане. Ирландец слишком жаден до денег, чтобы простаивать на протяжении такого длительного времени.