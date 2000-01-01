Исмаилов разбил Шлеменко и забрал пояс. Как прошёл бой года в России?

Исмаилов и Шлеменко – гиганты! Их бой был самым ожидаемым событием

На протяжении всего года поединок был под угрозой. Но Лысый хищник и Шторм сделали всё, чтобы встретиться в октагоне. 3 декабря на турнире RCC 13 в Екатеринбурге они устроили настоящую битву.