Исмаилов разбил Шлеменко и забрал пояс. Как прошёл бой года в России?

Исмаилов и Шлеменко – гиганты! Их бой был самым ожидаемым событием
На протяжении всего года поединок был под угрозой. Но Лысый хищник и Шторм сделали всё, чтобы встретиться в октагоне. 3 декабря на турнире RCC 13 в Екатеринбурге они устроили настоящую битву.
RCC подготовила шикарный подарок за победу
Специально для этого поединка был создан уникальный пояс, на котором были изображены шторм и горы. Его украсили 980 кристаллами Swarovski! За такую награду совершенно точно стоило сражаться!
Подготовка бойцов пошла не по плану
На протяжении всей недели за бой было тревожно. А всё потому, что Исмаилов катастрофически не успевал с весогонкой. Но он всё-таки собрался и совершил настоящий подвиг – показал нужные цифры. На весы он шёл с помощью всей своей команды.
На разогреве было много топовых поединков
И до старта главного события зрителям скучать не пришлось. Они увидели яркую победу Мохнаткиной, тотальное доминирование Буллета и мощный перформанс Штыркова.
А потом в клетке схлестнулись титаны!
Исмаилов и Шлеменко выдали фантастический поединок. Они сражались на протяжении всех пяти раундов, ожесточённо и самоотверженно рубились в октагоне. Такие бои – настоящий кайф!
646 ударов на двоих! И это ветераны?
Возрастные бойцы рубились настолько ярко и мощно, что за поединок выбросили 646 ударов – феноменальный показатель! Акцентированнее были атаки Магомеда, который нанёс колоссальный урон Шторму. После боя на лицо Шлеменко было больно смотреть.
Исмаилов заслуженно победил, Шторм – получил респект
Магомед победил единогласным решением судей, которые отдали ему все раунды. Но и Шлеменко стоит отметить с самой лучшей стороны. Он выдержал град мощнейших ударов и не упал под натиском Лысого хищника.
После поединка Шлеменко попросил реванш! Но Исмаилов отказал
Сразу после боя Александр заявил, что готов провести ещё один поединок. Но Исмаилову хватило одной сумасшедшей весогонки. Он заявил, что второй раз биться со Штормом не собирается.
Исмаилов разбил Шлеменко и забрал пояс. Как прошёл бой года в России?
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