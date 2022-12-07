«Это был беспредел!» Бетербиев рвётся отомстить Усику за несправедливость

Российские боксёры доминируют в полутяжёлом весе — у Дмитрия Бивола один титул, Артур Бетербиев владеет тремя чемпионскими поясами. В супертяжёлом дивизионе сразу три чемпионских звания удерживает украинец Александр Усик. И вот недавно Бетербиев заявил, что хочет подраться с Усиком: «Буду очень рад поединку с Усиком на профессиональном ринге, я бы этого хотел. Верю, что могу дать ему хороший бой. Не скажу, что выиграю у Усика, хотя я уже это делал в любителях. Даже если одержу над ним победу, то не хочу говорить об этом», — сказал Бетербиев в интервью iD Boxing

Вы только представьте, какой интерес мог бы вызвать бой двух невероятно титулованных боксёров! Но почему Артур хотел бы встретиться в ринге именно с Александром? Дело в том, что россиянина и украинца связывает противостояние в любителях. Ведь Бетербиев проиграл Усику два из трёх боёв, причём оба поражения получились достаточно болезненными. Неудивительно, что чеченский канадец регулярно вспоминает эти схватки.

После победы над Усиком в 2007 году Артур уступил уроженцу Симферополя на чемпионате мира — 2011 со счётом 13:17, а потом ровно с той же разницей проиграл Александру на Олимпийских играх в Лондоне. Любопытно, что в обоих случаях Усик оказывался на полу после пропущенного удара в корпус, но судьи не засчитывали Бетербиеву нокдауны под предлогом «запрещённого удара в спину». Возможно, поэтому Артур до сих пор считает результат боёв с Усиком несправедливым.

«Между нами была минимум десяточка разницы в весе. Он сгонял на 91, а я даже близко не весил 91. У меня манера боя контактная, а в этой манере тягаться с человеком, который на 10 кг больше, тяжело. Но тем не менее эти рубки он мне проигрывал, эти обоюдки мне проигрывал. Человек бегал. А больше меня на 10 кг! А момент с нокдауном? Я бью ему в бок, а он показывает, что в спину! Ну беспредел же! Они нокдаун у меня забирают, баллы за него забирают и лишают балла. Если бы судьи дали справедливый счет, равный, то бой был бы гораздо интереснее.

Артур Бетербиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перед вторым боем — на Олимпиаде — я всё изменил, приехал в лучшей форме, чем был в Баку. Единственное, что не смог поменять, — это судей. Опять тот же лысый и его бригада. Вот это единственное, чего мы не смогли поменять. А остальное — я всё сделал там для победы. Лучше отбоксировал и должен был лучше отбоксировать. Чем Усик удивил? Хорошо двигается на ногах, постоянно в движении, в бегущую мишень тяжело попасть. Но на самом деле… он ничем меня не удивил», — рассказывал Бетербиев «Спорт-экспрессу».

Но как Артур и Александр могли бы встретиться, учитывая, что они выступают в полутяжёлом и супертяжёлом дивизионах соответственно? Лучшим выходом стал бы поединок в первом тяжёлом весе: для Бетербиева не станет проблемой туда подняться, а Усик выступал в этой категории бóльшую часть карьеры. Конечно, украинец бы имел определённое преимущество в габаритах, но оно вряд ли стало бы решающим. Политические вопросы тоже не должны стать препятствием, ведь у Белого панчера паспорт Канады.

А кто бы победил в таком бою? Загадка. Исход схваток Артура и Александра в любителях, тем более что там были спорные судейские моменты, учитывать не стоит. Бетербиев — лучший панчер современности со 100% нокаутов, Усик, пожалуй, самый техничный из топовых боксёров-профессионалов. Смог бы Александр увернуться от пушек чеченского спортмена? Хватило бы Артуру реакции, чтобы противостоять невероятной скорости украинца? Выяснить можно только в ринге. Вероятность такого боя откровенно невысока, но мы продолжаем надеяться.