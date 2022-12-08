Кого бросят на растерзание Павловичу? Русскому богатырю нет разницы, кого вырубать

Когда Сергей Павлович переходил в UFC, многим казалось, что это очередной «первый парень на российской деревне». И дебютный бой Павловича в промоушене Даны Уайта это мнение как будто бы подтвердил: россиянина сразу бросили под каток имени Алистара Оверима, как итог — поражение техническим в первом раунде. Да, Павлович выходил на достаточно коротком уведомлении и в качестве первого соперника получил настоящую звезду, но большинство болельщиков поспешили поставить на нём крест.

Зато потом дело пошло, да ещё как! Сначала от огромного россиянина отлетели Марсело Голм и Морис Грин, на две победы у Сергея ушло всего три с небольшим минуты. Потом был поединок с соотечественником Шамилем Абдурахимовым, на которого Павлович потратил целых четыре минуты. Ну а следом случились фантастические поединки с Дерриком Льюисом и Таем Туивасой: страшные ударники пали под ударами Сергея на 55-й и 54-й секунде соответственно. А с кем Павловичу драться теперь?

После того как россиянин отправил Туивасу в больницу, его сразу подняли на третье место в рейтинге UFC. Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы Павлович теперь получил титульный шанс. Кажется, что Сергей вполне готов к поединку с чемпионом Фрэнсисом Нганну, который уже давно не выходил в октагон из-за травмы. Павлович вряд ли уступает Хищнику в ударной мощи и точно лучше борется. Но есть проблема — для Фрэнсиса куда интереснее потенциальный бой с Джоном Джонсом.

На первом месте в рейтинге сейчас Сириль Ган. Именно француз, когда-то побеждавший Александра Волкова, является наиболее вероятным оппонентом Павловича. Парни находятся рядом в рейтинге, претендуют на титульный бой и готовы доказать, что достойны встречи с Нганну. Потенциальная схватка Сергея и Сириля должна стать фантастической: россиянин — страшный нокаутёр, при этом обладающий хорошей борьбой, француз же невероятно интеллектуальный спортсмен. Противостояние разных стилей — это всегда увлекательно.

Стипе Миочич, занимающий второе место в рейтинге, вряд ли согласится драться с молодым и опасным Павловичем. Ветеран не захочет после длительного простоя попадать под колотушки Сергея. Идущий четвёртым Кёртис Блэйдс ранее уже отказался от схватки с россиянином и вряд ли поменял мнение, увидев брутальное нокаутирование Туивасы. Дальше в рейтинге идут уже сам Тай и Том Аспиналл, которому рановато драться с бойцом уровня Сергея. Поэтому главный кандидат — это всё-таки Ган.

Впрочем, с кем бы ни дрался Павлович, главное — это победы. Пусть даже титульный путь для россиянина окажется длиннее, чем мы думаем. Возможно, Сергею стоит устроить ещё пару красочных нокаутов, чтобы накопить опыт для схватки со страшным Нганну. Да и торопиться не стоит: хотя Павлович заканчивает свои поединки максимально быстро, перед этим он проходит тяжелейшие тренировочные лагеря. Пусть уроженец Орловского никуда не торопится и побольше отдыхает. А потом выходит и снова вырубает всех!