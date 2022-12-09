Тарасов попёр не на того! Регбист перебил всю элиту боёв на голых кулаках

16 декабря 2022 года состоится огненный турнир TopDog 18, который с нетерпением ждут многие. А всё потому, что наконец-то состоится бой между Артёмом Тарасовым и Данилом «Регбистом» Алеевым. Давний конфликт наконец-то перерос в поединок, который обещает получиться ярким. Но возникают сомнения в его конкурентности. Регбист обладает колоссальным опытом выступлений в боях на голых кулаках. И его бэкграунд может стать определяющим фактором.
Данил начал карьеру в кулачных боях ярко. Он вышел на песок в промоушене «Стрелка» и нокаутировал двух соперников подряд. Более того, второй противник был на 15 кг тяжелее Регбиста и вышел биться по просьбе отца Алеева. Всё завершилось брутальным избиением. После этого молодой паренёк продолжил удивлять. Он провёл поединок с Денисом Лобиковым, имевшим серьёзный опыт выступлений в MMA. Уже на первых минутах Регбисту сломали челюсть, но он выстоял и доказал свой высочайший уровень.
В 2018 году Алеев попал в жуткую аварию на мотоцикле, после чего перестал играть в регби. А вот бои он так и не бросил. После восстановления Данил сначала разбил профессионального бойца и тренера MMA Адама Парчиева, а затем победил Дмитрия Комарькова и уверенно выиграл чемпионский пояс второго сезона «Мясорубка». Соперник весом 120 кг ничего не смог сделать с небольшим по габаритам Регбистом.
Регбист продолжил бить людей и в дальнейшем. Он одержал несколько громких побед, сражался с лучшими и нокаутировал их. Поэтому Тарасова ждёт не битва с ринг-анонсером и организатором лиги Top Dog. Артём встретится с опаснейшим соперником, чемпионом одного из самых лютых промоушенов в истории. Данил устраивал мощнейшие зарубы с такими известными бойцами, как Алексей «Сушист» Мешков и Зелимхан «Пулемётчик» Дукаев. Он прошёл суровую школу жизни и непростой бойцовский путь. Поэтому Тарасов может стать для него лёгкой прогулкой.
Регбист с нетерпением ждёт этого поединка. На предыдущем событии от Top Dog ему даже пришлось пойти на крайние меры, чтобы спровоцировать соперника: «Это всё идёт с 2019 года. Я вижу, что Артём хочет драться, я на самом деле хочу драться больше, чем во все разы, что хотел до этого. Сейчас голоден я, вижу, что голоден он. После таких поступков заднюю давать нельзя ни ему, ни мне. В моих глазах Артём в последнее время серьёзно набирает очки, я к нему хорошо стал относиться из-за этого».
Единственная причина, по которой у Артёма может быть преимущество, – долгий простой Регбиста. Он травмировал руку и на протяжении длительного времени не проводил боёв. Но Алеев не раз доказывал, что с характером у него всё в полнейшем порядке. Данил подготовится на максимум и не оставит Тарасову никаких шансов на победу. Регбист окончательно вернётся!
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