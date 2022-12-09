UFC 282: Блахович — Анкалаев. Где смотреть трансляцию боя за титул в полутяжёлом весе

Дата и время турнира UFC 282

Турнир UFC 282 состоится 11 декабря 2022 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию события. В главном поединке за вакантный титул чемпиона в полутяжёлом весе зарубятся его бывший обладатель третий номер рейтинга поляк Ян Блахович и российский боец находящийся на четвёртой позиции Магомед Анкалаев. Завоевавший титул чешский самурай Иржи Прохазка отказался от пояса после того, как получил тяжёлую травму, которая оставила его вне октагона ориентировочно на полгода-год.



Предварительный кард турнира UFC 282 стартует в 02:00 по московскому времени. Основной — в 06:00 по Москве. Поединок Блаховича и Анкалаева ориентировочно начнётся не ранее 07:30.

Прямая трансляция боя Ян Блахович — Магомед Анкалаев

Посмотреть трансляцию турнира UFC 282 с чемпионским боем Ян Блахович — Магомед Анкалаев можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 282: Блахович — Анкалаев

Основной кард

Ян Блахович — Магомед Анкалаев, чемпионский бой в полутяжёлом весе;

Пэдди Пимблетт — Джэрад Гордон, лёгкий вес;

Сантьяго Понзиниббио — Алекс Мороно, полусредний вес;

Даррен Тилл — Дрикус дю Плесси, средний вес;

Брайс Митчелл — Илия Топурия, полулёгкий вес.

Предварительный кард

Рауль Росас мл. — Джей Перрин, легчайший вес;

Жаирзиньо Розенстрайк — Крис Дакас, тяжёлый вес;

Эдмен Шахбазян — Дальча Лунгиамбула, средний вес;

Крис Кёртис — Хоакин Бакли, средний вес.

Ранние прелимы

Билли Куарантилло — Александр Хернандез, полулёгкий вес;

Тиджей Браун — Эрик Силва, полулёгкий вес;

Ванисиус Сальвадор — Даниэл да Силва, наилегчайший вес;

Камерон Саайман — Стивен Кослоу, легчайший вес.

Материалы о турнире

Прогноз на бой Блахович — Анкалаев

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о титульном поединке в полутяжёлом весе (до 93 кг) UFC между его соотечественником Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем, который состоится 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



«Я думаю, что Блахович более удобен для Анкалаева, потому что он достаточно стандартный. Ян очень силён физически, хорошо бьёт и борется, но в нём нет ничего необычного, как в том же Джоне Джонсе.



Анкалаев, я думаю, лучше и борется, и бьёт, и дышит. Да и мотивирован он будет сильнее Блаховича. На мой взгляд, тут будет уверенная доминация. Может, нокаута и не будет, но доминация – однозначно», – приводит слова бойца издание MMA.Metaratings.ru.

Чемпион промоушена AMC Fight Nights, россиянин Вагаб Вагабов высказался о титульном поединке в полутяжёлом весе (до 93 кг) UFC между его соотечественником Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем, который состоится 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



«Ян Блахович должен понимать, насколько серьёзен на сегодняшний день Магомед Анкалаев. Яну придётся очень тяжело. Думаю, это мнение большинства.



Если Блахович полетит на него, как он делал это…. Анкалаев серьёзно работает навстречу — я с ним спаррингую, я знаю. Он может как обыграть, так и нокаутировать. Всё зависит от того, какой у Блаховича план. От этого будет зависеть картина боя», – приводит слова бойца издание MMA.Metaratings.ru.