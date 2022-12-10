Магомедов разочаровал предсказуемостью. Американец усыпил «Тигра», как котёнка!

В ночь с 9 на 10 декабря по московскому времени «Мохеган-Арена» (Коннектикут, США) принимает огненный турнир Bellator 289. Его украшением стал поединок с участием российского бойца. Магомед Магомедов зарубился с американцем Патриком Миксом. Соперники сошлись в полуфинальном бою Гран-при в легчайшем весе. Наш Тигр имеет статистику 19-2 в MMA, и очень часто побеждает досрочно. В его активе была даже победа над Петром Яном. Но уже в полуфинале он получил грозного Микса, у которого всего лишь одно поражение в карьере при 24 удачных поединках! Поэтому в октагоне было по-настоящему жарко.

С самого начала чувствовался заряд бойцов. Ещё до сигнала они начали раскачиваться и буквально сверлить друг друга взглядами. И началась заруба! Активнее на старте выглядел именно Микс, который нанёс Магомедову несколько болезненных ударов. Но Магомед не терялся, отвечая острыми выпадами. Довольно быстро Тигр нащупал оптимальную дистанцию и начал методично работать. Удары россиянина раз за разом достигали цели, а вот Патрик начал осторожничать.



На экваторе первого раунда Магомедов едва не совершил роковую ошибку. Он полез в ноги и попытался перевести соперника в партер, но не рассчитал силы. Хитрый и изворотливый Микс занял более выгодную позицию и начал полностью контролировать соперника. Американец едва не вышел на удушающий, но Магомед продемонстрировал характер и выбрался из сложнейшей ситуации. Чуть позже Тигр предпринял второй проход в ноги, который вновь не увенчался успехом. Патрик продемонстрировал фантастическую подготовку, он играючи уходил от попыток россиянина перевести дело в партер.

Второй раунд вновь начался осторожно, соперники не спешили форсировать события. Но через минуту после его начала Микс несколько раз очень хорошо пробил оборону Магомедова. Чувствовалось, что российскому бойцу не хватает выдумки. Поэтому никого не удивил очередной проход в ноги. И на третий раз всё завершилось трагедией. Патрик буквально связал Магомеда, захватив его шею. Судья не спешил вмешиваться в ситуацию, а Тигр не сдавался. Но Микс продолжал сдавливать тиски. Всё закончилось тем, что американец буквально усыпил россиянина, потерявшего сознание.



Поединок завершился тотальным разочарованием. Магомед впервые в карьере проиграл досрочно, что стало огромной неожиданностью. Но Миксу стоит отдать должное. Он шикарно разобрал россиянина и легко уходил от всех попыток перевести себя в партер. Американец продолжает борьбу за $ 1 млн и чемпионский пояс Bellator. А вот Тигру предстоит уйти в своё логово, чтобы в следующем году вернуться сильнее!