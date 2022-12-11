И это новый Конор?! Пимблетт выглядел беспомощно, но чудом победил ветерана

В ночь с 10 на 11 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходит яркий турнир UFC 282. Все с нетерпением ждут начала титульного поединка с участием россиянина. Магомед Анкалаев зарубится за чемпионский пояс с поляком Яном Блаховичем. А на разогреве зарубились эпатажный британец Пэдди Пимблетт и американец Джаред Гордон. И запредельные ожидания от этого боя полностью оправдались.

Пэдди ярко ворвался в октагон, с ходу начал танцевать и заводить публику. Но сразу после начала поединка Пимблетт преобразился. Он превратился в хладнокровную машину, которая начала обрушивать на соперника болезненные удары. Выглядело довольно любопытно, что никто из бойцов даже не пытался перевести дело в партер. А затем Гордон почувствовал, что в руках Пэдди вообще нет уверенности. Он перехватил инициативу и начал спокойно находить дыры в обороне британца. К концу раунда бой начал напоминать уличную драку с яркими разменами.

Во втором раунде сценарий не изменился. Гордон классно работал в стойке, Пимблетт был вынужден убегать. Но в одном из моментов он всё-таки поймал свой шанс. Пэдди едва не задушил заигравшегося соперника. Джаред смог встать, однако на голове появилось неприятное рассечение. Бойцы вернулись в стойку, где вновь комфортнее себя чувствовал именно американец. А концовка второго раунда получилась очень яркой. Соперники начали обмениваться оплеухами, вплоть до тычка в глаз от Пимблетта.

В третьем раунде практически ничего не изменилось. Гордон снова полностью контролировал ситуацию и выглядел увереннее. К середине отрезка зрители даже заскучали, соперники выглядели слишком пассивно. Джаред прижал британца к сетке и осыпал его ударами. Так «нового Конора» не избивал ещё никто! А под занавес раунда обессиленные соперники устроили странные валяния и борьбу, которую прервал сигнал. Поклонники британца ждали совсем не такого боя.

А затем было судейское решение, которое получилось невероятно спорным. Все (!) отдали победу Пимблетту. На фоне абсолютной беспомощности Пэдди такой вердикт выглядел настоящим издевательством. Скандальный британец чудом одолел соперника и начал радоваться и просить бонус за бой вечера. Но чувствовалась горечь за Гордона. Он точно не заслуживал такого поражения!