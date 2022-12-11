Что это было, UFC? Анкалаев избил поляка, но не стал чемпионом!

Как приятно, что в UFC нет никаких преград по национальному или политическому признаку! Пока во всём мире активно «запрещают» российских спортсменов, Дана Уайт продолжает придерживаться, казалось бы, забытого принципа «спорт вне политики». И наши соотечественники отвечают знаменитому лысому функционеру взаимностью, принося промоушену дополнительную славу и популярность. Совсем недавно чемпионом UFC в лёгком весе стал Ислам Махачев, а сегодня титульный шанс в полутяжёлом дивизионе получил Магомед Анкалаев.

Изначально бой Анкалаева с Яном Блаховичем должен был носить лишь претендентский статус. Однако действующий чемпион Иржи Прохазка благородно сложил с себя полномочия из-за тяжелейшей травмы плеча, которая выбила его как минимум на полгода. Поэтому промоушен решил оперативно разыграть вакантный титул между Анкалаевым, идущим на шикарной серии побед, и бывшим обладателем пояса Блаховичем. Неожиданное и приятное решение для Магомеда — но сначала нужно было победить опаснейшего и опытного поляка.

Поединок начался с неторопливой работы в стойке. Лоу-кики, апперкоты, удары ногами — но практически никаких серий. Анкалаев, возможно, атаковал чуть поточнее, зато Блахович удачно поставил гематому под глазом дагестанца. В перерыве тренеры советовали Магомеду почаще выдёргивать соперника на себя и не лезть в размены. Однако и поляк получал правильные советы: во втором раунде он жёсткими попаданиями заметно отбил Анкалаеву левую ногу. В одном из моментов россиянин даже упал, после чего пришлось идти в борьбу — неудачно.

На третий раунд Блахович вышел уже более уверенным, при этом продолжая охотиться за ногами дагестанца. Но и Магомед бил здорово, особенно хорошо ему удавались джебы. Тренеры требовали от дагестанца большей агрессии, периодически Анкалаев шёл в борьбу, правда, без особых результатов. А вот поляк работал на опыте, демонстрируя завидное спокойствие и следование геймплану. Впрочем, перед перерывом Блахович всё-таки оказался в партере, попавшись на тейкдаун оппонента.

А вот на старте четвёртой пятиминутки Магомед зажал Яна у сетки, а потом снова провёл блестящий тейкдаун. И вот в партере экс-чемпиону пришлось невероятно тяжело: Анкалаев жёстко молотил поляка кулаками и в одном из эпизодов едва не провёл удушающий приём — раунд был забран вчистую. На старте же заключительного раунда Блахович снова оказался на канвасе! Магомед был в своей стихии и до окончания боя беспощадно избивал Яна, который выживал буквально чудом. Шикарное окончание боя.

Выбрать победителя чемпионской схватки должны были судьи, и за решение становилось тревожно, учитывая, насколько спорную победу они отдали Пэдди Пимблетту боем ранее. Вот и на этот раз судьи выдали очень странное решение — ничья! Один специалист отдал победу Блаховичу, второй — Анкалаеву, третий насчитал ничью. Что вообще происходит, Дана Уайт? Как бы то ни было, пока у России не будет нового чемпиона. Титул UFC в полутяжёлом весе остаётся вакантным.