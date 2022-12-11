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Магомед Анкалаев — Ян Блахович, UFC 282, судейское решение, кто судил

Это какой-то позор. Бездарные судьи украли чемпионский пояс у россиянина Анкалаева!
Александр Фролов
Магомед Анкалаев — Ян Блахович
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Дайте этим парням очки. Они не увидели чистой победы Магомеда!

На турнире UFC 282 только два поединка завершились судейскими решениями. Но, представьте себе, в обоих случаях судьи умудрились вынесли очень странные вердикты. Сначала Пэдди Пимблетт получил победу в бою, где его почти три раунда беспощадно метелили. А потом случилось ещё более грустное событие — судьи попросту обокрали Магомеда Анкалаева в титульном бою с Яном Блаховичем! Россия должна была получить нового чемпиона UFС, но судьи Майк Белл и Сэл Д'Амато были другого мнения.

Оценки на судейских карточках

Оценки на судейских карточках

Первый раунд получился равным, с небольшим преимуществом Анкалаева по количеству акцентированных ударов (19-15). Но все три судьи почему-то отдали стартовую пятиминутку поляку. Второй раунд Блахович забрал вчистую — с этим невозможно спорить. Но почему Белл и Д'Амато посчитали Блаховича победителем третьего раунда — загадка! Изучаем статистику: Анкалаев выбросил в два раза больше ударов (70-35), намного чаще попадал акцентированно (40-18) и прибавил себе ещё один тейкдаун. Тут никак нельзя было отдавать раунд поляку!

В четвёртом и пятом раундах Магомед доминировал настолько, что отдавать чемпионские пятиминутки Блаховичу постыдились даже эти так называемые «судьи». Но господин Белл и тут отличился, поставив только 10-9 в пользу Анкалаева. То есть россиянин повалил оппонента уже на первых секундах, беспощадно лупил его на протяжении целого раунда — но не заслужил счёта 10-8! Мы уже не говорим про общую статистику поединка, где Анкалаев имел глобальное преимущество по точным ударам (191-79), акцентированным ударам (78-55) и тейкдаунам (2-0)!

Что это было, UFC? Анкалаев избил поляка, но не стал чемпионом! Что это было, UFC? Анкалаев избил поляка, но не стал чемпионом!

По каким параметрам Дана Уайт набирает судей? Например, Сэл Д'Амато уже засветился в нескольких скандалах, в частности, прямо в октагоне поменяв своё решение по бою Каролины Ковалькевич и Сильваны Гомес Хуарес — прямо перед камерами! И его всё равно оставили в числе самых уважаемых судей — почему? Кажется, лучшему промоушену планеты пора менять свою судейскую политику. Иначе можно с невероятной скоростью растерять репутацию, которую пришлось зарабатывать годами.

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