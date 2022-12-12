Бриджес — нереальная красотка! Пришла на взвешивание полуголой, а потом — избила соперницу

Эбани Бриджес – секс-символ мирового бокса. Она приучила фанатов следить за своими взвешиваниями, потому что практически на каждое приходит в откровенном нижнем белье. Вот и перед поединком с Шеннон О'Коннелл австралийка устроила настоящее шоу. Девушка готовилась к защите пояса IBF в легчайшем весе. Она пришла на церемонию взвешивания в сногсшибательном наряде, посмеялась над соперницей и успела отрекламировать свои социальные сети.

Эбани Бриджес перед поединком с Шеннон О'Коннелл Фото: Tim Goode/PA Images via Getty Images

Бриджес далеко не сразу начала строить карьеру в профессиональном боксе. Девушка на протяжении восьми лет занималась бодибилдингом. Она стала призёром множества соревнований, собрала целую россыпь наград. Но всё это не успокоило Эбани. Она приняла решение заняться любительским боксом и выиграла в 26 из 30 поединков. После этого пришло время перебираться на профессиональный ринг, где у Бриджес всё в полнейшем порядке со статистикой. До боя с О'Коннелл она имела рекорд 8-1, причём трижды отправляла соперниц в нокаут. Очень неплохие показатели для женского бокса.

Эбани Бриджес Фото: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Кстати, до перехода на профессиональный уровень Эбани успела побыть и ринг-гёрл. Причём харизма и красота девушки позволяли ей постоянно затмевать бойцов. Вот и сейчас Бриджес выглядит просто потрясающе. Но теперь она привлекает к себе внимание не только внешностью. 10 декабря австралийка в очередной раз доказала, что и боксирует она просто восхитительно.

Эбани Бриджес Фото: Nigel French/PA Images via Getty Images

Эбани на протяжении восьми раундов методично избивала соперницу. Она практически не позволяла О'Коннелл попадать, а сама наносила колоссальный урон. И именно в восьмом раунде Бриджес поймала кураж. Она начала осыпать соперницу мощнейшими ударами, которыми чуть не отправила Шеннон в больницу. Эбани успешно защитила пояс и сняла все вопросы об уместности своего эпатажного поведения.

Бой Бриджес с О'Коннелл Фото: Tim Goode/PA Images via Getty Images

Бриджес великолепна и в ринге, и за его пределами. Она сколотила огромную фан-базу и быстро стала самой популярной девушкой в мировом боксе. Поэтому теперь все с нетерпением ждут новый бой Эбани — и очередное взвешивание. Интересно, что австралийка выкинет в следующий раз.