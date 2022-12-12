Секрет борьбы с Дациком найден! Тарасов спасся от Емельяненко тем же приёмом

Следя за драматичными событиями на UFC 282, где Магомеда Анкалаева попросту лишили чемпионского пояса из-за судейского беспредела, можно было пропустить интересные события в других промоушенах. Например, в организации «Наше Дело» провёл свой очередной бой знаменитый Вячеслав Дацик, известный под прозвищем Рыжий Тарзан. Ветерану уже 41 год, но он продолжает выступать с завидной частотой, не жалея собственного здоровья. На этот раз соперником Дацика стал достаточно опытный и талантливый Ильяс Якубов.

За Вячеслава говорил как укороченный формат боя — три раунды всего по две минуты, так и огромное преимущество в весе. Дацик оказался тяжелее своего соперника на целых 28 килограммов! Но Якубов нашёл рецепт противостояния огромному Рыжему Тарзану. Прежде всего, Ильяс не постеснялся воспользоваться стратегией Артёма Тарасова в бою против Александра Емельяненко. Тогда Тарасов все три раунда бегал от огромного брата Последнего Императора: да, Емельяненко всё равно победил, но не нанёс блогеру серьёзного урона.

Вот и Якубов не считал зазорным периодически убегать от кулаков Дацика, причём даже порой поворачиваясь спиной. Но при этом у Ильяса были редкие, но очень качественные атаки: в первом раунде он несколько раз крепко попал по Вячеславу, а сам вообще не понёс урона. Вдобавок Якубов активно использовал вязкий клинч, понимая, что это может быстро посадить и без того не самую завидную выносливость великана. А вот Рыжий Тарзан не мог предложить ничего, кроме сильных, но легко читаемых ударов сбоку.

Права на видео принадлежат промоушену «Наше Дело». Бой Дацика начинается на отметке 2:30.

А во втором раунде произошло событие, которое удаётся увидеть не часто — Дацика отправили в нокдаун, да ещё и сразу дважды! Ветеран славится крепкой челюстью, но тут грузно повалился после крепких и быстрых ударов Якубова. Особенно больно смотреть за происходящим было жене Вячеслава, которая сидела совсем рядом с октагоном. Впрочем, Дацик достаточно быстро оклемался и продолжил охотиться за нокаутом. Но никак не мог догнать Ильяса, который ещё и отстреливался в быстрых контратаках.

Понимая, что по очкам доминирует, в третьем раунде Якубов начал уже совсем откровенно бегать. Рыжий Тарзан тоже ускорялся, выкидывал свои размашистые кроссы, однако до цели они практически не доходили. Во время объявления судейского решения Вячеслав искренне надеялся на успех, но чуда не произошло — победа Ильяса единогласным решением. Дацик начал проигрывать парням намного легче себя, неужели он постарел и идёт по стопам Александра Емельяненко?