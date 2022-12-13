Что же, Ян, ты сдал назад? Поляк опозорился на весь мир!

Неприятно, когда приходится так долго обсуждать судейские решения в смешанных единоборствах. Но вердикты на турнире UFC 282 стали настолько скандальными, что избегать подобных разговоров попросту не получается. Конечно, нас больше интересует чемпионский поединок Магомеда Анкалаева с Яном Блаховичем, где россиянин, по мнению подавляющего числа экспертов и спортсменов, должен был побеждать. Однако судьи внезапно объявили ничью, оставив тем самым чемпионский пояс в полутяжёлом весе без нового владельца.

Сразу после боя Блахович повёл себя максимально достойно: во время объявления результатов он даже показывал рукой на Анкалаева как на нового чемпиона промоушена. А потом и вовсе прервал интервью Магомеда с Джо Роганом, заявив буквально следующее: «Считаю, что пояс должны были отдать Анкалаеву». Естественно, подобное джентльменское поведение вызвало неподдельное уважение к польскому спортсмену, тем более что потом в социальных сетях Блахович подтвердил свой тезис. Но вот потом с Яном что-то случилось.

И он выкатил новый пост, с кардинально отличающейся оценкой произошедшего: «Позвольте мне кое-что сказать. Во-первых, честно говоря, я не думаю, что бой был ужасным. Во-вторых, я не чувствую, что выиграл, но и не чувствую, что проиграл. Ничья была справедливым результатом. Конечный итог – один парень плакал и говорил о своих предполагаемых травмах, другой — показал, что честь до сих пор остаётся в силе в этом спорте. Я рад, что фанаты видят и ценят это», — написал Блахович.

И это — настоящий позор поляка! Мало того, что он кардинально изменил собственное мнение, чтобы выставить себя в более выгодном свете. Так Блахович ещё умудрился и «пнуть» своего оппонента, к которому выказывал максимальное уважение после поединка. Смешно даже слышать разговоры о «чести» от человека, который развернулся на 180 градусов всего за пару дней. И теперь пытается выглядеть смелым героем за счёт унижения Анкалаева. Кажется, это медийная катастрофа для Яна.



Понятно, чем руководствовался Блахович. Если признать победу Магомеда, тогда получается, что поляка справедливо оттесняют в хвост титульной гонки. Ну а если начать на всех углах кричать, что была как минимум ничья, то можно попробовать стать следующим претендентом после схватки Гловера Тейшейры и Джамала Хилла. Ян уже немолод, ему нужны большие бои — и как можно скорее. Видимо, пан Блахович решил, что готов ради этого на всё, даже на потерю репутации. Это его право.