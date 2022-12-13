Самый толерантный вид спорта. Русская шахматистка выжила в бою и поставила мат

Спортивный мир с каждым днём становится всё шире! И новые виды зачастую удивляют. Совсем молодым направлением стал шахбокс. Да-да, вы не ослышались. Раньше такую огненную смесь даже трудно было бы себе представить. А теперь это становится всё более серьёзным занятием, имеющим собственные федерации, соревнования и перспективы. А особенная гордость берёт за то, что Россия там на ведущих ролях. И свои звёзды у нас уже есть.

11 декабря в Лос-Анджелесе был организован специальный турнир от «стримера года» на интернет-платформе Twitch Людвига Ангрена. Он активно поддерживает данное направление, старается способствовать его развитию. Одной из приглашённых звёзд стала русская шахматистка, мастер спорта по шахматам и гроссмейстер среди женщин Дина Беленькая. Наша соотечественница сражалась с представительницей Канады Андреа Ботез, шахматная стримерша была настроена очень решительно.

Примечательно, что девушки с ходу прониклись атмосферой единоборств. Ещё до начала соревнований они активно подогревали интерес к противостоянию в социальных сетях. Такой вот трэш-ток выглядел интересно и совершенно точно привлекал внимание публики, поэтому и зрителей было достаточно – и в онлайне, и на арене. Поединок состоял из чередующихся раундов – четыре минуты шахмат сменяли полторы, но уже бокса. Дина не побоялась выйти на канвас и показать там свои навыки.



Стоит отметить, что на ринге бодрее выглядела девушка из Канады. Она буквально давила агрессией, чувствовалась приличная подготовка. На это всё Дина отвечала колкими выпадами, а на шахматной доске буквально доминировала. Это позволило уверенно поставить сопернице мат и одержать победу.



Дина Беленькая доказала всем, что способна не только переставлять фигуры на шахматной доске. Она продемонстрировала высокий уровень и на ринге. А ещё за победой русской шахматистки наблюдало более полумиллиона человек! Видимо, у шахбокса действительно большое будущее.