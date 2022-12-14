Александр Емельяненко — Свят Коваленко. Где смотреть бой дяди Саши и безрассудного блогера

Главное о поединке одного из самых крутых русских бойцов (в прошлом) и дерзкого любителя. Подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

16 декабря в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в рамках которого свой следующий поединок проведёт Александр Емельяненко. Его соперником станет блогер Святослав Коваленко, в последнее время засветившийся в поп-ММА.

Дата и время турнира с боем Емельяненко — Коваленко

Поединок Александр Емельяненко и Святослава Коваленко состоится вечером 16 декабря 2022 года в Москве. Помимо главного боя, в рамках вечера единоборств выступят такие известные парни, как Вячеслав Дацик и Вячеслав Василевский.



Начало боксёрского вечера — 16 декабря в 19:00 по московскому времени. Главный поединок с участием Емельяненко и Коваленко начнётся ориентировочно в 23:00. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя.

Прямая трансляция

Трансляция боя будет доступна на телеканале РЕН ТВ.

Основной кард турнира Емельяненко — Коваленко

Прогнозы экспертов

Эксперты оценили шансы соперников и считают фаворитом Святослава Коваленко. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42.



Победа Александра Емельяненко оценена коэффициентом 2.80.

Мнения бойцов о бое

Александр Емельяненко высказался по поводу предстоящего поединка с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.

«Меня ничего не расслабляет. Почему ты говоришь, что он менее опытный? Он опыта набирается с интернета, с аккаунтов. Я не настолько блогер, насколько он. Бои не стоят на месте, они растут, прогрессируют. Я больше времени провожу в спортзале, чем в соцсетях, в интернете. Я делаю свою работу, перед поединком у меня мандража нет. Но чем ближе к бою, тем внимательнее и сосредоточеннее я на предстоящем поединке. Я научился настраиваться на бои и выходить без мандража», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Святослав Коваленко держится бодрячком перед поединком с экс-профессиональным бойцом.



«Да, когда-то мне сложно было представить афишу Емельяненко — Коваленко. Но всё идёт, как и должно быть. Смотрю на афишу, и глаз любуется. Александр правильно сказал, что я в интернете набираюсь опыта. Главное, чтобы эти слова злую шутку не сыграли: когда человек, набиравшийся опыта в интернете, победит того, кто там опыта не набирался».