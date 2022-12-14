Александр Емельяненко — Свят Коваленко. Где смотреть бой дяди Саши и безрассудного блогера

16 декабря в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в рамках которого свой следующий поединок проведёт Александр Емельяненко. Его соперником станет блогер Святослав Коваленко, в последнее время засветившийся в поп-ММА.
Дата и время турнира с боем Емельяненко — Коваленко
Поединок Александр Емельяненко и Святослава Коваленко состоится вечером 16 декабря 2022 года в Москве. Помимо главного боя, в рамках вечера единоборств выступят такие известные парни, как Вячеслав Дацик и Вячеслав Василевский.
Начало боксёрского вечера — 16 декабря в 19:00 по московскому времени. Главный поединок с участием Емельяненко и Коваленко начнётся ориентировочно в 23:00. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя.
Прямая трансляция
Трансляция боя будет доступна на телеканале РЕН ТВ.
Основной кард турнира Емельяненко — Коваленко
- Александр Емельяненко — Святослав Коваленко;
- Вячеслав Дацик — Павел Шульский;
- Вячеслав Василевский — Никита Солонин.
Прогнозы экспертов
Эксперты оценили шансы соперников и считают фаворитом Святослава Коваленко. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42.
Победа Александра Емельяненко оценена коэффициентом 2.80.
Мнения бойцов о бое
Александр Емельяненко высказался по поводу предстоящего поединка с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.
«Меня ничего не расслабляет. Почему ты говоришь, что он менее опытный? Он опыта набирается с интернета, с аккаунтов. Я не настолько блогер, насколько он. Бои не стоят на месте, они растут, прогрессируют. Я больше времени провожу в спортзале, чем в соцсетях, в интернете. Я делаю свою работу, перед поединком у меня мандража нет. Но чем ближе к бою, тем внимательнее и сосредоточеннее я на предстоящем поединке. Я научился настраиваться на бои и выходить без мандража», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.
Святослав Коваленко держится бодрячком перед поединком с экс-профессиональным бойцом.
«Да, когда-то мне сложно было представить афишу Емельяненко — Коваленко. Но всё идёт, как и должно быть. Смотрю на афишу, и глаз любуется. Александр правильно сказал, что я в интернете набираюсь опыта. Главное, чтобы эти слова злую шутку не сыграли: когда человек, набиравшийся опыта в интернете, победит того, кто там опыта не набирался».
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