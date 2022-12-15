В России придумали новое единоборство! Видимо, вдохновлялись Ледовым побоищем

Спортивный мир стремительно обрастает новыми видами. Совсем недавно мы разбирались с «шахбоксом», а теперь в России придумали уникальное единоборство. Оно не имеет аналогов в мире и может стать нашей визитной карточкой на мировой арене. 17 декабря в Мытищах состоятся первые соревнования по боям на льду.
О проведении турнира рассказал глава международной ассоциации бокса Умар Кремлёв: «Под эгидой Федерации бокса запускается новый формат! 17 декабря впервые состоятся бои на льду. Это самое современное спортивное мероприятие, которое не имеет аналогов во всем мире, и я уверен, что результат превзойдет все ожидания. Мы должны поддерживать и развивать спорт всеми силами и все вместе. Обязательно будем следить за развитием нового вида спорта».
Стоит отметить, что подготовка к турниру ведётся очень давно. На сайте Всероссийской федерации боев на льду (да-да, такая есть) создание организации датируется 2019 годом. Там же можно найти и правила поединка: «Сражение проходит в круге диаметром 9 м. Бойцы катаются с максимальной скоростью, агрессивно сшибают соперников в молниеносном движении, прижимают их ко льду и применяют жёсткие ударные техники».
На бумаге в России могут создать очень перспективное единоборство, поскольку никто не сомневается в его зрелищности. А особенно яркими станут соревнования, которые будут проводиться на открытом воздухе, с использованием настоящих водоёмов. Правда, возникают небольшие вопросы относительно безопасности. Всё-таки падения на лёд с дальнейшим добиванием – штука угрожающая. Но организаторы должны были продумать всё так, чтобы минимизировать все риски. Да и положительный заокеанский опыт имеется.
Всё правильно, единоборство действительно новое и было создано в России. Но сам по себе формат «бокса на льду» уже больше ста лет активно практикуется… в Национальной хоккейной лиге. Там сложно найти матчи, в которых игроки противоположных команд не сошлись бы врукопашную. Существует даже определённая категория хоккеистов – тафгаи. Чаще всего они не отличаются высоким уровнем игры, но зато в драке способны снести любого.
Кстати, новый вид единоборств станет отличной возможностью продлить спортивную карьеру для тафгаев. Плюс к этому хоккейные умельцы ледовых сражений, которым в клубах платят весьма скромные зарплаты (в сравнении с теми парнями, которые не выбивают зубы, а забивают голы), могут весьма неплохо заработать на своих специфических навыках. В российских хоккейных клубах также хватает боксёров на коньках.
17 декабря бои на льду ожидает серьёзная проверка на прочность. Если всё пройдёт гладко, можно будет смело ждать большого количества турниров в 2023 году. За дело активно взялась Федерация бокса России, поэтому будущее нового вида единоборств – максимально оптимистичное!
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