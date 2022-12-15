Тяжеловес Емельяненко идёт лупить легковеса-блогера. Разница в весе позорна — 33 кг. LIVE!

Всё о втором бое за две недели Дацика, возвращении Василевского и опасном противостоянии дяди Саши — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

16 декабря в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в рамках которого свой следующий поединок проведёт Александр Емельяненко. Его соперником станет блогер Святослав Коваленко, в последнее время засветившийся в поп-ММА.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира, в основном карде которого сразятся Вячеслав Василевский и его тёзка — Дацик.