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Бой Александра Емельяненко и Святослава Коваленко, где смотреть онлайн-трансляцию поединка Вячеслава Дацика, прогнозы

Тяжеловес Емельяненко идёт лупить легковеса-блогера. Разница в весе позорна — 33 кг. LIVE!
Роман Дёмин
Бой Александра Емельяненко и Святослава Коваленко
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Всё о втором бое за две недели Дацика, возвращении Василевского и опасном противостоянии дяди Саши — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

16 декабря в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в рамках которого свой следующий поединок проведёт Александр Емельяненко. Его соперником станет блогер Святослав Коваленко, в последнее время засветившийся в поп-ММА.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира, в основном карде которого сразятся Вячеслав Василевский и его тёзка — Дацик.

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Во сколько смотреть поединок Емельяненко и блогера Коваленко Емельяненко — Коваленко. Разница в весе Основной кард турнира Емельяненко — Коваленко
Live Игорь Брагин

Коваленко — о бое с Емельяненко

Святослав Коваленко держится бодрячком перед поединком с экс-профессиональным бойцом.

«Да, когда-то мне сложно было представить афишу Емельяненко — Коваленко. Но всё идёт, как и должно быть. Смотрю на афишу, и глаз любуется. Александр правильно сказал, что я в интернете набираюсь опыта. Главное, чтобы эти слова злую шутку не сыграли: когда человек, набиравшийся опыта в интернете, победит того, кто там опыта не набирался».

10:13 Игорь Брагин

Где смотреть прямую трансляцию боя Емельяненко — Коваленко

Трансляция боя будет доступна на телеканале РЕН ТВ.

10:13 Игорь Брагин

Емельяненко — о бое с Коваленко

Александр Емельяненко высказался по поводу предстоящего поединка с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.

«Меня ничего не расслабляет. Почему ты говоришь, что он менее опытный? Он опыта набирается с интернета, с аккаунтов. Я не настолько блогер, насколько он. Бои не стоят на месте, они растут, прогрессируют. Я больше времени провожу в спортзале, чем в соцсетях, в интернете. Я делаю свою работу, перед поединком у меня мандража нет. Но чем ближе к бою, тем внимательнее и сосредоточеннее я на предстоящем поединке. Я научился настраиваться на бои и выходить без мандража», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

10:13 Игорь Брагин

Во сколько смотреть поединок Емельяненко и блогера Коваленко

Начало боксёрского вечера — 16 декабря в 19:00 по московскому времени. Главный поединок с участием Емельяненко и Коваленко начнётся ориентировочно в 23:00. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя.

10:12 Игорь Брагин

Статистика Свята Коваленко в поп-ММА

Боец Святослав Коваленко, Россия. На данный момент число проведенных боев в поп-мма — 12. Из проведенных поединков победил в 8 и проиграл в 3. Боев законченных ничьей — 1.

10:12 Игорь Брагин

Кто такой Святослав Коваленко

Святослав Коваленко обрёл популярность в качестве блогера, делавшего интервью со звёздами поп-ММА. Для подогрева интереса к ним Свят практиковал спарринги с приглашёнными на интервью бойцами. Со временем наш герой всё больше и больше погружался в тренировочный процесс и начал участвовать уже в реальных поединках. Отсутствие любительской базы он компенсирует полнейшей самоотдачей и невероятной упёртостью.

Святослав Коваленко

Святослав Коваленко

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

10:12 Игорь Брагин

Когда состоится (дата) турнир с боем Емельяненко — Коваленко

Поединок Александр Емельяненко и Святослава Коваленко состоится вечером 16 декабря 2022 года в Москве. Помимо главного боя, в рамках вечера единоборств выступят такие известные парни, как Вячеслав Дацик и Вячеслав Василевский.

10:11 Игорь Брагин

Емельяненко — Коваленко. Разница в весе

Святослав Коваленко выходит на бой в весе 82 килограмма. Александр Емельяненко за трое суток до поединка показал на весах 115 кг.

10:11 Игорь Брагин

Результат боя Александра Емельяненко — Святослав Коваленко

По регламенту поединок Емельяненко и Коваленко пройдёт по правилам ММА. Запланировано 3 раунда по 3 минуты. На партер вводится ограничение в одну минуту. Для победы необходимо нокаутировать соперника, провести болевой или удушающий приём, после которого соперник сдастся. Победа присуждается, если судьи досрочно останавливает поединок. Если бой продлится все 3 раунда, то итог его определяют судьи. В том случае, если судьи не выявят победителя, объявляется ничья.

Александр Емельяненко на привале

Александр Емельяненко на привале

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

10:11 Игорь Брагин

Основной кард турнира Емельяненко — Коваленко

  • Александр Емельяненко — Святослав Коваленко;
  • Вячеслав Дацик — Павел Шульский;
  • Вячеслав Василевский — Никита Солонин.
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