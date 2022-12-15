Тяжеловес Емельяненко идёт лупить легковеса-блогера. Разница в весе позорна — 33 кг. LIVE!

16 декабря в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в рамках которого свой следующий поединок проведёт Александр Емельяненко. Его соперником станет блогер Святослав Коваленко, в последнее время засветившийся в поп-ММА.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира, в основном карде которого сразятся Вячеслав Василевский и его тёзка — Дацик.
Коваленко — о бое с Емельяненко
Святослав Коваленко держится бодрячком перед поединком с экс-профессиональным бойцом.
«Да, когда-то мне сложно было представить афишу Емельяненко — Коваленко. Но всё идёт, как и должно быть. Смотрю на афишу, и глаз любуется. Александр правильно сказал, что я в интернете набираюсь опыта. Главное, чтобы эти слова злую шутку не сыграли: когда человек, набиравшийся опыта в интернете, победит того, кто там опыта не набирался».
Где смотреть прямую трансляцию боя Емельяненко — Коваленко
Трансляция боя будет доступна на телеканале РЕН ТВ.
Емельяненко — о бое с Коваленко
Александр Емельяненко высказался по поводу предстоящего поединка с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.
«Меня ничего не расслабляет. Почему ты говоришь, что он менее опытный? Он опыта набирается с интернета, с аккаунтов. Я не настолько блогер, насколько он. Бои не стоят на месте, они растут, прогрессируют. Я больше времени провожу в спортзале, чем в соцсетях, в интернете. Я делаю свою работу, перед поединком у меня мандража нет. Но чем ближе к бою, тем внимательнее и сосредоточеннее я на предстоящем поединке. Я научился настраиваться на бои и выходить без мандража», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.
Александр Емельяненко
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Во сколько смотреть поединок Емельяненко и блогера Коваленко
Начало боксёрского вечера — 16 декабря в 19:00 по московскому времени. Главный поединок с участием Емельяненко и Коваленко начнётся ориентировочно в 23:00. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя.
Статистика Свята Коваленко в поп-ММА
Боец Святослав Коваленко, Россия. На данный момент число проведенных боев в поп-мма — 12. Из проведенных поединков победил в 8 и проиграл в 3. Боев законченных ничьей — 1.
Кто такой Святослав Коваленко
Святослав Коваленко обрёл популярность в качестве блогера, делавшего интервью со звёздами поп-ММА. Для подогрева интереса к ним Свят практиковал спарринги с приглашёнными на интервью бойцами. Со временем наш герой всё больше и больше погружался в тренировочный процесс и начал участвовать уже в реальных поединках. Отсутствие любительской базы он компенсирует полнейшей самоотдачей и невероятной упёртостью.
Святослав Коваленко
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Когда состоится (дата) турнир с боем Емельяненко — Коваленко
Поединок Александр Емельяненко и Святослава Коваленко состоится вечером 16 декабря 2022 года в Москве. Помимо главного боя, в рамках вечера единоборств выступят такие известные парни, как Вячеслав Дацик и Вячеслав Василевский.
Емельяненко — Коваленко. Разница в весе
Святослав Коваленко выходит на бой в весе 82 килограмма. Александр Емельяненко за трое суток до поединка показал на весах 115 кг.
Результат боя Александра Емельяненко — Святослав Коваленко
По регламенту поединок Емельяненко и Коваленко пройдёт по правилам ММА. Запланировано 3 раунда по 3 минуты. На партер вводится ограничение в одну минуту. Для победы необходимо нокаутировать соперника, провести болевой или удушающий приём, после которого соперник сдастся. Победа присуждается, если судьи досрочно останавливает поединок. Если бой продлится все 3 раунда, то итог его определяют судьи. В том случае, если судьи не выявят победителя, объявляется ничья.
Александр Емельяненко на привале
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Основной кард турнира Емельяненко — Коваленко
- Александр Емельяненко — Святослав Коваленко;
- Вячеслав Дацик — Павел Шульский;
- Вячеслав Василевский — Никита Солонин.
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