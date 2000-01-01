Деградация Макгрегора! Восемь лет — от триумфа до падения

2017 год — уход из UFC и дебют в боксе

Макгрегор сделал сенсационное заявление и приостановил карьеру, сославшись на рождение ребёнка. Но без спорта он был не так долго. Ирландец провёл боксёрский поединок с Мейвезером-младшим. Конор проиграл, но срубил большой куш.