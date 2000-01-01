Деградация Макгрегора! Восемь лет — от триумфа до падения

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Конор Макгрегор — мимо рейтингов UFC! Что случилось с ирландцем?
Конор Макгрегор — мимо рейтингов UFC! Что случилось с ирландцем?
Карьера Конора Макгрегора стремительно летит к завершению! Он впервые за восемь лет был исключён из рейтингов организации. Вспоминаем, какой путь ирландец прошёл за это время.
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2014 год — первые громкие успехи
2014 год — первые громкие успехи
Именно этот год стал прорывным в карьере Ноториуса. Он дважды получал бонус за «Выступление вечера». Сначала ирландец разбил Диегу Брандана, а затем удосрочил Дастина Порье.
2015 год — чемпионство и 13 секунд
2015 год — чемпионство и 13 секунд
2015-й стал настоящим моментом триумфа. Началось всё с нокаута против Денниса Зифера. Затем Конор завоевал пояс в бою с Чедом Мендесом. А победа за 13 секунд над Жозе Альдо стала ярким украшением года!
2016 год — оплеуха и быстрый реванш
2016 год — оплеуха и быстрый реванш
За год Конор успел сначала проиграть Диазу удушающим, а затем победить решением судей. Оба раза соперники получали «Лучший бой вечера». А в поединке с Альваресом Макгрегор стал обладателем ещё одного пояса – теперь в лёгком весе.
2017 год — уход из UFC и дебют в боксе
2017 год — уход из UFC и дебют в боксе
Макгрегор сделал сенсационное заявление и приостановил карьеру, сославшись на рождение ребёнка. Но без спорта он был не так долго. Ирландец провёл боксёрский поединок с Мейвезером-младшим. Конор проиграл, но срубил большой куш.
2018 год — битва с Хабибом Нурмагомедовым
2018 год — битва с Хабибом Нурмагомедовым
Конор вернулся в октагон и зарубился с легендарным Орлом за титул чемпиона UFC в лёгком весе. Перед боем соперники настолько раскачали трэш-током, что поединок вошёл в историю. Хабиб задушил Макгрегора, а затем выпрыгнул из клетки и ввязался в драку.
2019 год — попытки завершить карьеру
2019 год — попытки завершить карьеру
В 2019 году Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Но никто не воспринял эти новости всерьёз. Практически все были уверены, что ирландец обязательно вернётся в октагон.
2020 год — возвращение и избиение Ковбоя
2020 год — возвращение и избиение Ковбоя
Макгрегор вернулся и размазал Дональда Серроне за 40 секунд. Но после боя на ирландца лишь обрушились с критикой. Одни считали, что под Конора специально подложили лёгкого соперника, другие и вовсе заподозрили в договорняке.
2021 год — двойной провал с Бриллиантом
2021 год — двойной провал с Бриллиантом
За год Ноториус провёл два поединка с Дастином Порье. И оба проиграл. В первом соперник его нокаутировал, а во втором ирландец и вовсе сломал левую ногу. Тяжелейшая травма на долгое время выбила Конора из строя.
2022 год — конец?
2022 год — конец?
Весь 2022-й Конор пропустил, причём попутно оброс слухами о допинге и отсутствии желания возвращаться в UFC. А ещё он нарвался на исключение из рейтингов организации. Видимо, Макгрегору пора на пенсию!
Деградация Макгрегора! Восемь лет — от триумфа до падения
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