Мелкий блогер — фаворит против громадного Емельяненко! Что вообще происходит?

От очередного поединка Александра Емельяненко нас отделяет буквально несколько часов: уже нынешним вечером скандальный спортсмен снова выйдет в октагон. Противостоять многократному чемпиону мира по самбо и экс-звезде таких промоушенов, как Pride и M-1 Global будет Святослав Коваленко — известный блогер и боец поп-ММА. Спортсмены стараются активно раскручивать своё противостояние: используют лёгкий трэш-ток и даже обмазались мороженым, но фаворит всем известен. И это — Коваленко!

Да-да, это не шутка: букмекеры считают фаворитом грядущей схватки именно Святослава! Напомним, этот парень на 33 килограмма легче Емельяненко — один точный удар брата Последнего Императора может погасить блогеру свет всерьёз и надолго. Мало того, Коваленко имеет опыт выступлений только в поп-ММА, где провёл чуть больше десятка поединков. Да, бойцы там рубятся по-настоящему жёстко, но уровень весьма далёк от профессионального. Да и сам Святослав признаёт, что бóльшую часть навыков «подсмотрел» в интернете.

А вот Емельяненко — легенда профессионального ММА! За плечами Александра больше 20 лет на высочайшем и просто высоком уровне, бои с такими легендами как Мирко КроКоп, Сергей Харитонов и Фабрисиу Вердум. Мы уже не говорим про бесконечные победы на турнирах по самбо, многолетние тренировки с братом Фёдором и выступления по всему миру. И теперь тяжеловес Емельяненко — аутсайдер схватки с блогером Коваленко. Нас дурят или мы чего-то не понимаем?

Конечно, за последние годы Александр серьёзно подорвал собственную репутацию. Алкогольные загулы, поражения от Магомеда Исмаилова и Вячеслава Дацика, полная беспомощность в боях с опытными соперниками — Емельяненко, мягко говоря, уже не тот. Да и возраст вкупе с не самым правильным образом жизни начинает сказываться — истории про «самые быстрые удары руками в тяжёлом весе» превратились в миф. Хотя сам Александр, конечно, уверен в обратном — он всё ещё считает себя суперменом.

Однако, даже учитывая все проблемы Емельяненко, как он может быть аутсайдером в бою с блогером, который по сравнению с ним кажется откровенно мелким? Да, челюсть Александра недавно не выдержала пушек Дацика, но Коваленко далёк по мощи от Рыжего Тарзана. Да и опыта у Вячеслава всё-таки куда больше, и он разнообразнее, вспомните хотя бы поединок с Андреем Орловским. Конечно, у быстрого и бьющего Коваленко шансы на победу непременно будут, но считать его фаворитом как минимум очень и очень странно.

Александр Емельяненко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как бы то ни было, уже сегодня вечером мы узнаем, сможет ли блогер победить скандальную звезду ММА. За Александра говорят многолетний опыт и преимущество в весе, за Коваленко — скорость и молодость. Пока кажется, что Святослава не спасёт даже тактика Артёма Тарасова: тогда блогер выиграл у Емельяненко первый раунд, но потом Александр его всё-таки догнал. Весь вопрос заключается в том, догонит ли Емельяненко своего теперешнего оппонента. Пока кажется, что Коваленко не сумеет убежать, а вот букмекеры думают иначе. Посмотрим, что произойдёт.