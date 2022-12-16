Был брат, стал Брут. Цепной пёс Конора решил добить хозяина

Дела Конора Макгрегора с каждым днём становятся всё хуже – его лупят по всем фронтам. Сначала ирландец был исключён из рейтингов UFC (впервые за восемь лет). А теперь он окончательно потерял лучшего друга, с которым бок о бок шёл на протяжении карьеры. Артём Лобов продолжает нападки на Ноториуса, он подал второй судебный иск за месяц. Видимо, российско-ирландский боец решительно намерен окончательно растоптать карьеру того, кого раньше считал самым близким в промоушене.

Первый иск Лобова касался марки виски Proper No. Twelve., которую создал и активно распространял Макгрегор. В апреле 2021-го Конор продал свой бренд за $ 600 млн компании Proximo Spirits. И, видимо, деньги затуманили разум Артёма. Он подал в суд и заявил, что именно он придумал идею создания этой марки, а Ноториус лишь присвоил себе её и разживается богатствами. В итоге Лобов потребовал у Макгрегора 5% доли от продажи контрольного пакета акций. $ 30 млн заставили Артёма пойти против лучшего друга.

После иска Макгрегор начал активно оскорблять бывшего товарища в социальных сетях. Он не стеснялся в выражениях и постоянно поддевал Лобова. Поэтому Артём решил не останавливаться и подал второй иск! Теперь он обвинил ирландца в «согласованной атаке в социальных сетях» с целью запугать и опорочить его. Кроме того, Лобов заявил, что ему угрожал даже Тони Макгрегор, отец Конора. История приобретает довольно интересный оборот.

На эту картину особенно обидно смотреть из-за того, что в своей книге Макгрегор не раз заявлял о том, что именно Лобов являлся для него самым близким другом, рассказывал о его высоких принципах и человеческих качествах. Видимо, деньги разрушили всё, что выстраивали Артём и Конор.

После второго иска ирландец снова сделал резкий выпад в сторону бывшего лучшего друга. На этот раз он окончательно продемонстрировал, что считает Лобова предателем. Своё сообщение Конор сопроводил аудиосообщением, на котором слышны слова: «Артём – крыса».

Конор Макгрегор Ирландский боец UFC «Артём, ещё один неудачный день в суде. А чего ты, собственно, ожидал? Желаю получить судебные издержки. Они нужны мне, приятель. Чёртов идиот».

Макгрегор и Лобов, Цезарь и Брут… В этой истории Артём выглядит всё более негативным персонажем, настоящим предателем. Деньги заставили его отказаться от лучшего друга. А Макгрегор продолжает стремительно терять всё, что было ему дорого.