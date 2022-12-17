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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Вячеслав Дацик победил Павла Шульского, результат боя, единогласное решение судей

Жёсткий махач за деревенским клубом. Дацик в колхозном стиле отлупил приятеля
Игорь Брагин
Дацик в колхозном стиле победил Шульского
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Бойцы «задышали» уже после четырёх минут боя. И еле достояли до финальной сирены.

Вячеслав Дацик в конце 2022 года оказался едва ли не самым востребованным российским бойцом. Мы не в курсе, где Вячеслав планирует провести новогодние праздники, но, судя по его активности, он сможет позволить себе очень много. Рыжий Тарзан устроил себе яркий декабрь — за три недели он планирует провести три поединка.

Первый он проиграл Ильясу Якубову решением судей в промоушене «Наше дело». Унывать и нервничать Вячеслав не стал, а приступил к подготовке к поединку с Павлом Шульским. А уже через неделю Дацик должен выйти на бой с Сауло Кавалари, который возглавит вечер бокса промоушена Hardcore.

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Бытует мнение, что Дацик идёт лёгким путём, несмотря на такую плотность боёв. С Павлом они вместе тренируются, причём очень давно. Мы не берёмся оценивать степень близости их дружбы, но… Шульский в августе получил тяжелейшую травму челюсти, от которой долго восстанавливался. У Вячеслава — тяжелейший удар, который может поставить крест на карьере своего товарища.

Главная интрига этого поединка в том, будет ли Рыжий Тарзан драться в полную силу, будет ли здесь реальное спортивное противостояние? Ну и справедливости ради не будем забывать о том, что Павел (девять побед, два поражения) — звезда кулачных боёв и уровень этого атлета не вызывает сомнений. Плюс драться предстояло только в стойке, без борьбы.

По корпусу в первом раунде работал Дацик. В голову запускал очень амплитудные и непривычно медленные удары. Шульский грамотно встречал оппонента джебами, но за 30 секунд до первого перерыва пропустил увесистый удар в висок. Павла очевидно болтануло, Вячеслав побежал было добивать оппонента, но догнать его не сумел.

С первых секунд второй двухминутки (да, выписали парням три по две) Дацик сразу полез в клинч. Бойцы обменялись двумя серьёзными ударами. Сначала Шульский джебом навстречу заставил Вячеслава присесть на колено, а затем пропустил традиционный уже «колхозный» через Бутово в Крылатское. Дацик слегка потряс оппонента, но скорости, конечно, пенсионные.

Бой для РЕН ТВ комментировали Григорий Дрозд и Николай Валуев. Последний всё время сетовал на то, что Дацик не работает серийно. Попадания есть, продолжения атаки — нет. Ну а третий раунд был похож, откровенно говоря, на махач за деревенским клубом. Вячеслав работал в свойственном ему стиле, набросал прилично. Но тот факт, что уже после четырёх минут боя оба бойца еле дышали, озадачивает.

Шесть минут, а Павел и Вячеслав едва стояли на ногах. В итоге единогласным решением судей победу отдали Рыжему Тарзану. После боя Вячеслав посетовал, что Шульский не сумел оказать ему достойного сопротивления, не хватило физики. А мы ни на что сетовать не будем. Мы получили то, чего ожидали. К сожалению…

Вячеславу желаем победы через неделю. Для Дацика бойцовский марафон продолжается.

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Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА Вячеслав Дацик •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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