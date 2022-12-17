Хоть бы Фёдор этого не увидел. Емельяненко опозорился в бою с блогером!

Чего не отнять у Александра Емельяненко, так это умения ловко поддерживать к себе интерес. Как спортсмен высочайшего класса Александр закончился уже достаточно давно, однако к нему всё равно приковано огромное внимание. И не только из-за разнообразных скандалов и алкогольных загулов: Емельяненко-младший грамотно преподносит себя всеми возможными способами. Александр записывает песни, каждый день публикует забавные видео и не стесняется много говорить. Чем, кстати, кардинально отличается от своего знаменитого брата.

Да, Фёдор продолжает драться на высочайшем уровне, а вот Емельяненко-младший сегодня дрался с блогером Святославом Коваленко. Помимо молодости и популярности в интернете, Коваленко мог похвастаться разве что десятком боёв в поп-ММА — на этом его козыри перед соперником заканчивались. А вот за Александра говорили невероятный опыт, физическая сила и преимущество в весе — около 30 килограммов! Тем не менее букмекеры считали Емельяненко аутсайдером: видимо, сказались последние неудачные бои, где ветеран выглядел слабовато.

В первые секунды боя спортсмены откровенно не торопились, присматриваясь друг к другу. Потом смело пошли в размен, где удары Коваленко выглядели откровенно неуклюжими. Поняв, что в стойке пока ничего не светит, Святослав решил побороться с чемпионом мира по самбо, но свалить ветерана тоже не получилось. Емельяненко берёг силы и нечасто выбрасывал удары — при этом его рукам заметно не хватало скорости. У Коваленко с резкостью был порядок, а вот руку он чуть не доворачивал — получались скорее отмашки, чем полноценные удары.

А вот во втором раунде Коваленко сразу бросился в атаку — и свалил оппонента мощной серией ударов! Александр грузно рухнул на канвас, при этом сумев избежать добивания, оперативно завязав блогера в партере. Лицо Емельяненко покрывала кровь, зато вскоре он поднялся — и тут уже Коваленко принял на себя несколько тяжеленных попаданий. Под конец раунда Святослав уже стал немного убегать, понимая, что сильно рискует — разница в весе продолжала заметно сказываться на тяжести ударов.

Третий раунд начался с очередного падения Александра: защита ветерана выглядела невероятно дырявой. В партере Емельяненко принял ещё несколько ударов, но они были не самыми опасными, учитывая, что Саша неплохо защищался. Судья поднял бойцов — и теперь брат Последнего Императора выбросил точный удар, повалив Коваленко. В партере Александр никак не мог определиться, на какой приём выйти — и дождался окончания поединка. Бой получился достаточно ярким, а решить его исход должны были судьи.

И победу раздельным решением одержал Коваленко! Фантастика! Блогер с десятком поединков в поп-ММА одолел бывшую звезду Pride и M-1 Global. Причём судьи вынесли справедливое решение: за Коваленко говорили активность, большее число попаданий и нокдаунов. Емельяненко же разочаровал — ему не помогло даже громадное преимущество в весе. Будем надеяться, что Фёдор не станет смотреть данный поединок, иначе Последнего Императора ждёт глубокое разочарование. Его брат чудовищно деградировал как спортсмен.