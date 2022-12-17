Медленный и беспомощный — привыкаем к новому Емельяненко. Фоторепортаж со стыдного боя

Накануне, 16 декабря, в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоялся очередной турнир из серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Кард по старой доброй традиции промоушена Владимира Хрюнова был насыщен странными и местами даже интригующими противостояниями.

В третьем по значимости поединке один из самых крутых российских бойцов ММА Вячеслав Василевский (профессиональный рекорд 36-9) дрался с Никитой Солониным. Последний развлекается боями в поп-ММА, а первый тренируется в одной команде с Магомедом Исмаиловым.

Уже на первых секундах Вячеслав отправил соперника в нокдаун. После этого дал ему возможность немного поработать. Но после первого же пропущенного удара в голову завязал с гуманитарной помощью и отправил оппонента в нокаут. Как эти люди оказались вместе в одном октагоне, не спрашивайте…



В соглавном поединке Вячеслав Дацик сражался со своим товарищем по команде Павлом Шульским. Последний знаком любителям единоборств по выступлениям на голых кулаках. В последнем бою Павел получил тяжёлую травму челюсти. Дацик же находится на непростом отрезке, когда за три недели он должен провести три поединка. За шесть минут поединка бойцы изрядно вымотались, а победу единогласным решением отдали Рыжему Тарзану.

Ну и главная боль фанатов российских ММА — главный бой с Александром Емельяненко и Святославом Коваленко. Блогер, который всего лишь год занимается единоборствами, который легче дяди Саши на 33 килограмма, дважды ронял его. Ронял человека, который когда-то нокаутировал громилу Боба Саппа! Зрелище было печальное, все скептические прогнозы оправдались.



Александр Емельяненко давно уже «не торт». Но одно дело, когда мы видим поражение от Магомеда Исмаилова, и совсем другое, когда тебя дважды роняет и возит по настилу неопытный пацан. А сам ты перемещаешься по октагону, словно в слоу-мо… Зрелище было сомнительное, протесты в адрес судейства со стороны Емельяненко – немного стыдными.



Зато фоторепортаж нашего легендарного мастера Александра Сафонова получился ярким и эмоциональным. Наслаждаемся, друзья!