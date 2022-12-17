Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Александр Емельяненко — Святослав Коваленко, Вячеславы Дацик и Василевский, фоторепортаж

Медленный и беспомощный — привыкаем к новому Емельяненко. Фоторепортаж со стыдного боя
Игорь Брагин Александр Сафонов
,
Александр Емельяненко — Святослав Коваленко
Комментарии
Самые яркие кадры со странного и противоречивого «Бойцовского клуба РЕН ТВ» от маэстро Александра Сафонова.

Накануне, 16 декабря, в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоялся очередной турнир из серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Кард по старой доброй традиции промоушена Владимира Хрюнова был насыщен странными и местами даже интригующими противостояниями.

В третьем по значимости поединке один из самых крутых российских бойцов ММА Вячеслав Василевский (профессиональный рекорд 36-9) дрался с Никитой Солониным. Последний развлекается боями в поп-ММА, а первый тренируется в одной команде с Магомедом Исмаиловым.

Емельяненко проиграл простому блогеру. Коваленко на 33 кг легче, но ушатал легенду! Емельяненко проиграл простому блогеру. Коваленко на 33 кг легче, но ушатал легенду!
Хоть бы Фёдор этого не увидел. Емельяненко опозорился в бою с блогером! Хоть бы Фёдор этого не увидел. Емельяненко опозорился в бою с блогером!
Жёсткий махач за деревенским клубом. Дацик в колхозном стиле отлупил приятеля Жёсткий махач за деревенским клубом. Дацик в колхозном стиле отлупил приятеля

Уже на первых секундах Вячеслав отправил соперника в нокдаун. После этого дал ему возможность немного поработать. Но после первого же пропущенного удара в голову завязал с гуманитарной помощью и отправил оппонента в нокаут. Как эти люди оказались вместе в одном октагоне, не спрашивайте…

В соглавном поединке Вячеслав Дацик сражался со своим товарищем по команде Павлом Шульским. Последний знаком любителям единоборств по выступлениям на голых кулаках. В последнем бою Павел получил тяжёлую травму челюсти. Дацик же находится на непростом отрезке, когда за три недели он должен провести три поединка. За шесть минут поединка бойцы изрядно вымотались, а победу единогласным решением отдали Рыжему Тарзану.

Ну и главная боль фанатов российских ММА — главный бой с Александром Емельяненко и Святославом Коваленко. Блогер, который всего лишь год занимается единоборствами, который легче дяди Саши на 33 килограмма, дважды ронял его. Ронял человека, который когда-то нокаутировал громилу Боба Саппа! Зрелище было печальное, все скептические прогнозы оправдались.

Александр Емельяненко давно уже «не торт». Но одно дело, когда мы видим поражение от Магомеда Исмаилова, и совсем другое, когда тебя дважды роняет и возит по настилу неопытный пацан. А сам ты перемещаешься по октагону, словно в слоу-мо… Зрелище было сомнительное, протесты в адрес судейства со стороны Емельяненко – немного стыдными.

Зато фоторепортаж нашего легендарного мастера Александра Сафонова получился ярким и эмоциональным. Наслаждаемся, друзья!

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022