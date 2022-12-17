Дацик — самый востребованный боец в России. А через неделю ему защищать честь страны!

Вячеслав Дацик – король поп-MMA в России! Не верите? А кому ещё доверили бы провести три поединка за три недели? Да ещё и в самое «кассовое» время, в декабре. Рыжий Тарзан решился на невероятный эксперимент со своим организмом. И ведь это не только личное желание бойца засветиться и громко заявить о себе.

Организаторы турниров прекрасно понимают, какой интерес вызывают поединки Дацика. Каждый получается ярким и интересным, привлекает к себе повышенное внимание. Поэтому Вячеслав действительно является самым востребованным бойцом в России.

16 декабря Дацик провёл поединок со своим другом Павлом Шульским в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». И это всего лишь через шесть дней после того, как Рыжий Тарзан уступил Ильясу Якубову на турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело». Поэтому было заметно, что Вячеслав вышел в октагон максимально заряженным. Он явно не собирался поддаваться товарищу, который совсем недавно оправился от тяжелейшей травмы. Причины решения Рыжего Тарзана провести три поединка за три недели в шутку объяснил известный российский промоутер Владимир Хрюнов: «Дацик до Нового года проведёт три боя за три недели? Была бы у вас такая жена, вы бы дрались ещё чаще».



После второго боя этой нереальной гонки супруга Вячеслава может быть довольна. Дацик вышел в октагон и честно отработал все три двухминутных раунда. Он получал очень мощные удары, но раз за разом оставался на ногах. А сам выкидывал по Шульскому такие лютые «колхозки», что за здоровье Павла было тревожно. Противостояние друзей напоминало драку на сельской дискотеке. Соперники шли с опущенными руками и просто лупили друг друга изо всех сил. И в такой изнурительной зарубе Дацик не просто выстоял – он ещё и победил!

Не обошлось и без «ложки дёгтя». Дацик – огромный молодец. Он действительно взялся за вызов, от которого совершенно точно открестился бы любой другой боец. И по ходу поединка с Шульским было видно, насколько Рыжему Тарзану тяжело. В некоторых ситуациях он буквально вис на сопернике, с трудом находил в себе силы, чтобы продолжать поединок. И всё-таки рубился! Вячеслав заставляет себя уважать всё больше. Он выходит и отдаётся в октагоне на все 100 процентов.



25 декабря лучшие бойцы Hardcore выйдут на ринг против чемпионов своих лиг из США. И Дацика ждёт сражение с обладателем пояса организации Glory бразильцем Сауло Кавалари. Вячеслав будет защищать честь страны в битве с грозным соперником. И если Рыжий Тарзан победит – станет настоящим героем. А если проиграет, вряд ли кто-то упрекнёт самоотверженного бойца, свою работу он выполняет честно!