«Хочу реванш с Махачевым!» Царукян разобрал Исмагулова на атомы и требует бой за пояс

В ночь на 18 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе на арене Apex проходит интереснейший турнир UFC Fight Night 216. Организация прощается с 2022 годом, следующее событие запланировано уже на январь. Поэтому каждый из оставшихся поединков вызывал особенный интерес. В соглавном событии вечера зарубились россияне Арман Царукян (18-3) и Дамир Исмагулов (24-1). Примечательно, что каждый из них выступает под двумя флагами. Арман также представляет Армению, Дамир – Казахстан. Соотечественники решили не жалеть друг друга, выдав невероятный бой в лёгком весе.

Соперники не стали долго раскачиваться и моментально начали накидывать друг другу фантастические по силе и мощи удары. Царукяну быстро надоело такое развитие событий, поэтому он отправил соперника на настил. Арман совершил тейкдаун, но удержать Дамира в партере так и не смог. Исмагулову пришлось тратить огромное количество сил, вырываясь из этих цепких клещей. Было заметно, что инициатива целиком и полностью принадлежала Царукяну.



Последние 30 секунд первого раунда прошли в стойке. Сначала пару точных и очень акцентированных ударов выкинул Исмагулов, но практически сразу же той же купюрой ответил Арман. После паузы Царукян снова пошёл вперёд активно и начал лупить соперника. Он практически идеально находил возможности добраться до противника. Дамир катастрофически проигрывал в скорости. В итоге Арман подловил его на ошибке и снова забрался на спину.

Шикарный контроль спины с каждой секундой сгущал тучи над головой Исмагулова. Тому пришлось буквально терпеть и выживать. На экваторе второго раунда ситуация окончательно вышла из-под контроля Дамира. Арман продолжил бросать соперника, как тряпичную куклу. Исмагулову пришлось выживать, о собственных активных действиях он практически не подумывал. Складывалось отчётливое ощущение, что оба раунда отправились в копилку Царукяна.



В третьем раунде поединок окончательно раскрылся. Дамир понял, что катастрофически уступает, поэтому рассчитывал исключительно на досрочное завершение. Но ошибка Исмагулова привела к тому, что Арман вновь попытался выйти на удушающий. Не получилось, но Дамиру вряд ли было от этого легче. Царукян встал в стойку, но практически сразу же кинул соперника на канвас. Было заметно, что он горит желанием финишировать. Но всё-таки дело дошло до судейского решения.

Дамир Исмагулов и Арман Царукян Фото: Chris Unger / Getty Images

Интриги не получилось. Слишком уж сильно Царукян доминировал над соперником. Поэтому все трое судей лишь констатировали его победу со счётом 30-27. А после оглашения вердикта Арман решил поиграть с публикой. Он заявил о том, что выкладывался лишь на 50%, а затем потребовал у UFC поединок с одним из представителей топ-5 дивизиона. А под конец интервью Царукян и вовсе разошёлся, заявив о желании провести реванш с Исламом Махачевым. А ведь именно он стал первым бойцом, который отправил чемпиона в тейкдаун. Интересно, как на возможность такого поединка посмотрит Дана Уайт.