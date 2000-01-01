Хабиб – с детства за «Реал», Махачев – назло за «Барселону»! За кого болеют бойцы UFC?

Даррен Тилл – тяжёлый выбор

Тилл родился в Ливерпуле и был вынужден сделать тяжёлый выбор. Помимо одноимённого клуба, в городе есть и «Эвертон». Даррен выбрал «Ливерпуль» и с тех пор старается не пропускать ни одного матча, внимательно следит за успехами «красных».