«Он маме ничего не обещал». Забит не Хабиб — вернётся и порвёт всех в UFC

Чуть больше трёх лет назад Забит Магомедшарипов провёл последний поединок в UFC. Карьера дагестанца в промоушене была яркой вспышкой. Он добрался до четвёртой позиции в рейтинге полулёгкого дивизиона. Казалось, до титульника и желанного пояса оставалось лишь подать рукой. Но Забит неожиданно отказался от двух поединков подряд, а затем и вовсе пропал с радаров. UFC терпеливо ждала свою яркую звезду и исключила его из рейтинга только этой весной. А летом россиянин сообщил о завершении карьеры. Но, видимо, боссы организации поспешили. Магомедшарипов намекнул на возвращение в октагон!

Путь Забита получился фантастическим. К дебюту в UFC он подошёл со статистикой 12-1 в MMA. А в лучшем промоушене планеты Магомедшарипов выдал серию из шести побед. Друг Хабиба поражал всех своей смелостью. Практически все соотечественники были сосредоточены на работе в партере и борьбе. А Забит был готов до самого конца рубиться в стойке, выписывал сочные бэкфисты и буквально разбивал соперников. Никто так и не знает, почему россиянин, практически добравшийся до вершины, внезапно решил остановиться и уйти в тень.

Первый звоночек к потенциальному возвращению Забита дал легендарный Орёл. Хабиб Нурмагомедов отвёл довольно высокие шансы на выход Магомедшарипова в октагон: «Постоянно с ним общаемся, переписываемся. Мы хорошо дружим. Но именно этот момент с ним не обсуждал. Я понял, это решение носит личный характер. Вернётся ли он, по моим ощущениям? В отличие от меня, он маме ничего не обещал, никому слова не давал. Думаю, если его заинтересовать, всё возможно. 50 на 50».

А на днях поиграть с публикой решил и сам Забит. Он опубликовал в социальных сетях фотографию с документами, сопроводив её подписью: «Контракты уже не те, конечно, пошли». Если Магомедшарипов собрался возвращаться в UFC, сейчас – самое время!

В полулёгком весе уже давно нет никакой интриги. Всех перебил австралиец Александр Волкановски. Поэтому даже после трёхлетнего простоя Забит будет выглядеть более претендентно в глазах промоушена, чем больше половины из топ-15 рейтинга дивизиона. А подсобить Магомедшарипову максимально быстро пройти путь к титульнику может соотечественник – Ислам Махачев. Если он победит Великого в его логове (австралийском Перте) в феврале 2023 года, вывеска боя с другим товарищем Хабиба будет выглядеть максимально привлекательно. Этого может потребовать и сам Волкановски. Пусть и не сразу, но после нескольких боёв Забит сможет прийти к этой цели.

Магомедшарипову всего лишь 31 год, он в самом расцвете сил. А UFC потенциальное возвращение яркого дагестанца может быть на руку. Дивизион откровенно застоялся, его пора перевернуть. А Забиту вполне по силам со второй попытки добраться до пояса. Остаётся лишь надеяться, что шутки про контракт действительно имеют под собой почву. Наличие ещё одного мощного россиянина в лучшем промоушене планеты будет очень кстати.