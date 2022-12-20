«Русский попытался вправить мне плечо». Анкалаеву подарил титульник партнёр по команде?!

Прошло чуть больше недели с огненного турнира UFC 282, на котором титульный поединок в полутяжёлом весе провёл россиянин Магомед Анкалаев. Он сражался с поляком Яном Блаховичем. И пояс выскользнул у нашего соотечественника буквально из рук. Судьи неожиданно для всех решили свести поединок к ничейному исходу. А теперь решил высказаться и бывший обладатель пояса чех Иржи Прохазка. Именно его тяжелейшая травма и открыла Анкалаеву дорогу к титульнику. Экс-чемпион рассказал очень интересные подробности своего повреждения.

Благородный чех принял решение сделать пояс вакантным из-за тяжелейшей травмы плеча. И все долгое время считали, что Прохазка не рассчитал с тренировками. Но самое удивительное в этой истории то, что непосредственное участие в ситуации принимал один из членов команды Анкалаева. По словам Иржи, именно он и размолотил плечо экс-чемпиона.

Иржи Прохазка чешский боец UFC, бывший чемпион в полутяжёлом весе «Это был обычный спарринг, никто не сделал ничего запрещённого — просто я допустил ошибку, позволив парню забрать спину. Он бросил меня прогибом, и я приземлился прямо на плечо. Оно было вывихнуто, и русский парень попытался вправить его, один из парней Анкалаева вправил мне его прямо там. Позже мы поехали в больницу. Повторюсь, никто не сделал ничего плохого, это чисто моя ошибка. В тот момент я потерял концентрацию, поэтому вина лежит только на мне».

Жуткая травма, по предварительным прогнозам, могла выбить Прохазку из строя более чем на год! И даже при этом Иржи собирался выйти в октагон. Благо самурай вовремя прислушался к врачам и собственному здравому смыслу: «После травмы я думал о том, что должен выйти на бой, потому что был уверен, что смогу совладать с этой травмой, смогу закончить бой в первом или втором раунде, не задерживаться в клетке дольше, чем необходимо. Но в итоге я решил остаться профессионалом и не рисковать здоровьем».

Иржи – чемпион! Он не раз доказывал это всему миру. И очень грустно, что в истории с его тяжёлой травмой оказался замешан наш соотечественник. Нет сомнений, что член команды Анкалаева просто пытался помочь мучившемуся Прохазке, но случайно усугубил повреждение. И, сам того не желая, помог Магомеду заполучить заветный титульник. Но, видимо, карма обернулась обидным судейским решением, которое пока не позволило никому забрать пояс травмированного чемпиона. Будет очень символично, если после возвращения Иржи в строй свой титульный поединок он проведёт именно с Анкалаевым.