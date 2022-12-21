Избивал пенсионера, а теперь пишет законы. Валуев в Госдуме стал другим человеком

Скандал с Дмитрием Пирогом постепенно затихает. Напомним, недавно бывший чемпион мира по боксу и действующий депутат Госдумы умудрился попасть в конфликтную ситуацию в одном из ресторанов аэропорта Пулково. Пирог, отдыхавший вместе с компанией друзей за просмотром финала чемпионата мира по футболу, засобирался на самолёт — и тут ему принесли счёт на 20 тысяч рублей. По разной информации, депутат то ли не смог, то ли не захотел оплачивать счёт, и персонал вызвал полицию.

Дмитрий внезапно решил нагрубить сотруднику правоохранительных органов, после чего его достаточно жёстко скрутили — поставили на колени и даже надели наручники. Представители Пирога потом опровергали факт задержания, утверждая, что бывший боксёр просто поужинал и ушёл. Но дотошные журналисты пообщались с некоторыми сотрудниками заведения и выяснили, что конфликтная ситуация с отказом платить, как и задержание Пирога, всё-таки имели место. Что, конечно, не красит Дмитрия, пусть скандал и уже улажен.

Пирогу следовало бы изучить биографию коллеги по Государственной Думе — прославленного Николая Валуева. До перехода на политическую ниву невероятный великан порой попадал в неприятные истории, самая громкая из которых произошла на парковке дворца спорта «Спартак» 19 января 2006 года. Жена боксёра Галина тогда в очередной раз поругалась с сотрудником парковки Юрием Сергеевым, который позволил в адрес женщины достаточно жёсткие выражения. Галина позвонила мужу, который приехал — и разобрался с обидчиком своей супруги.

Николай Валуев Фото: РИА Новости

Что именно произошло между действующим чемпионом мира по боксу и 61-летним охранником, остаётся загадкой. Однако Сергеева потом пришлось госпитализировать: у него диагностировали сотрясение мозга и несколько других травм. Пожилой мужчина явно не имел никаких шансов в потасовке с громадным Валуевым, что не остановило разгневанного спортсмена. Потом были скандалы и многочисленные суды — Николая признали виновным в избиении и приговорили к выплате штрафа. Окончательно уголовное дело было закрыто только в 2010 году за отсутствием состава преступления.

Валуев, кстати, не пытался оправдываться, что делает ему честь: «Несколько раз Галя мне жаловалась на то, что охрана в «Спартаке» — сплошные хамы. Просила, чтобы я с ними поговорил. Думал: может, обойдётся… В нашей стране вообще хамить женщине считается за правило. А так не должно быть. И охранник получил не только за Галю, но и за всех остальных представительниц слабого пола, попадавших в подобные ситуации, которые сами за себя постоять не могут. О своём поступке я сожалею, надеюсь, теперь ни у кого не возникнет желания унизить мою супругу», — говорил боксёр «Комсомольской правде».



Но с 2011 года, когда Валуев стал депутатом Государственной Думы, он больше не фигурировал в подобных историях. Возможно, работа народным избранником увеличила уровень ответственности Николая, или бывший боксёр просто стал мудрее. В любом случае Пирогу следовать бы брать пример со своего старшего товарища. Попадать в скандалы, да ещё и с участием правоохранительных органов — не лучший способ зарекомендовать себя перед избирателями. Будем надеяться, Дмитрий усвоит урок и в следующий раз будет осмотрительнее.