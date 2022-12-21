Первый бой после родов. Русскую красавицу с ходу кинули на экс-чемпионку

UFC активно анонсирует яркие турниры на 2023 год. 26 марта в Сан-Антонио (штат Техас, США) будет жарко. Промоушен анонсировал ивент, в котором ожидается сразу несколько боёв с участием представителей России. Особенный интерес вызывает возвращение в октагон Яны Куницкой. Она получила статусный поединок с легендарной американкой Холли Холм. Обе спортсменки подходят к очной битве после поражений, поэтому мотивация будет зашкаливать.

Куницкая никак не может выйти на стабильный уровень в UFC. Она имеет статистику в четыре победы и три поражения. В последний раз Яна выходила в октагон 11 июля 2021 года на турнире UFC 264. Соперницей стала грозная мексиканка Ирене Альдана. Россиянка с первых минут боя начала поддавливать соперницу, но уже к середине первого раунда она приспособилась к стилю Куницкой и стала её перебивать. Одним из ударов Альдана повредила Яне нос, а затем отправила её в нокдаун.



После поражения Куницкая была вынуждена сделать паузу. Сначала она перенесла операцию на нос, а затем обрадовала всех фанатов новостью о грандиозном событии в жизни – беременности! 26 апреля в семье Яны и бразильского бойца Тиаго Сантоса родилась дочь, которую они назвали Алисой. И вот теперь россиянка окончательно восстановилась после родов и готова выйти в октагон. Сама Куницкая успела прокомментировать это событие в своих социальных сетях: «Счастлива вернуться».

Соперницей станет опытная американка Холли Холм, в послужном списке которой множество наград. Она даже была чемпионкой UFC в легчайшем весе. Девушка ворвалась в промоушен фантастически. Она стартовала со статистикой 3-0 и забрала пояс. Но дальше ситуация изменилась. Сейчас у Холм семь побед и шесть поражений – не самый топовый рекорд.



Холли в последний раз билась не так давно – в мае 2022 года. Её соперницей стала бразильянка Кетлен Виейра. Холм выглядела достойно и продержалась против оппонентки, которая младше на 10 лет, все пять пятиминутных раундов. Но судьи в этот вечер были не на стороне американки. Раздельным решением они отдали победу представительнице Бразилии. Холли по-прежнему опасна и способна удивить. А одной из главных сильных сторон Холм является выносливость, лишь четырежды её бои завершались досрочно.

Куницкая возвращается после длительного простоя, и ей будет очень важно добыть победу. Но соперница – грозная американка Холм, которая била сильных представительниц UFC и трижды выходила на титульник. На её стороне колоссальный опыт. Но мы верим, что Яна сделает себе отличный подарок и триумфально вернётся в лучший промоушен на планете!