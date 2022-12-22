Сын Кадырова дебютирует в ММА!16-летнего парня готовят Чимаев и экс-чемпион UFC

Завтра, 23 декабря, в Москве состоится юбилейный турнир промоушена ACA. Интересных поединков запланировано множество, а буквально пару часов назад стало известно, что в программу бойцовского вечера включили ещё одну схватку. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Эли Кадыров дебютирует в профессиональных смешанных единоборствах. Соперником Кадырова-младшего станет Ислам Акбаров — малоизвестный парень с рекордом 0-1.

Нет никаких сомнений, что к поединку Эли будет приковано огромное внимание. Кадыров-младший максимально серьёзно готовится к дебюту: на протяжении последних недель он упорно тренировался под руководством таких звёзд, как Хамзат Чимаев и экс-чемпион UFC Коди Гарбрандт! Чимаев, который дружит с Кадыровым-cтаршим, также выступит в роли секунданта. Чуть раньше в Чечню приезжали Камару Усман, Джастин Гэтжи — возможно, и они принимали участие в тренировочном процессе Эли.

Помимо этого, Кадыров-младший имеет и неплохой опыт в боксе. В прошлом году Эли выступал в Грозном на боксёрском турнире, досрочно победив своего соперника. Правда, тот бой получился несколько скандальным: многие болельщики отметили, что Кадыров-младший практически не защищался, настолько стеснительно действовал соперник: «Так же проходит спарринг моего семилетнего сына», «Сыновья Кадырова руки всегда опускают. А смысл защищать голову, когда по ней не бьют» — одни из самых популярных комментариев к видео.

Будем с нетерпением ждать дебюта Кадырова-младшего в ММА, тем более что до него осталось меньше суток. Посмотрим, чему сумели обучить сына влиятельного политика звёзды лучшего промоушена мира. Тренеров такого уровня не было, наверное, ни у одного юного спортсмена. Всё-таки 16 лет — возраст для дебюта на профессиональном уровне невероятно ранний. Многое будет зависеть и от соперника, который будет противостоять Эли. Как думаете, сумеет ли Кадыров-младший одержать победу?