Певец Майами избил экс-футболиста «Спартака». Тигиева пришлось везти в больницу

Нравится кому-то это или нет, но медиафутбол прочно вошёл в спортивную жизнь и занял там достаточно заметное место. Блогеры, артисты и бывшие футболисты нашли себе отличное развлечение, которое к тому же невероятно нравится молодому поколению. Мало того, периодически медиафутбол выплёскивается за пределы футбола как такового и переходит, например, в поп-единоборства. В частности, именно в октагоне разрешился конфликт двух игроков из Медиалиги — Олега Майами и Георгия Тигиева.
А кто это вообще такие и почему поругались? Майами — певец, артист и блогер, ставший известным благодаря участию в «Доме-2» и многочисленным шоу. Тигиев — бывший профессиональный футболист, в своё время выступавший за «Спартак», «Анжи» и «Крылья Советов». На одной из пресс-конференций Медиалиги Майами, играющий за команду «На Спорте», напал на президента «БроукБойз» Райзена. Тигиев, также защищающий цвета «Броуков», заступился за товарища, после чего между ним и певцом началась вражда — с многочисленными оскорблениями и стычками.
Мимо такой истории не смогли пройти организаторы из промоушена «Наше Дело» и предложили парням выяснить отношения в октагоне. Майами и Тигиев дали согласие и недавно наконец-то определили, кто из них сильнее. Впрочем, до клетки непросто было добраться: футболисты Медиалиги настолько возненавидели друг друга, что успевали махать кулаками даже на пресс-конференции. Правила схватки были простыми — спортсмены должны были провести три раунда по две минуты без партера, но в перчатках для смешанных единоборств.
И неожиданно Майами, никогда не занимавшийся спортом профессионально, оказался заметно сильнее Тигиева, который в детстве ещё и учился карате! В первом раунде бывший футболист «Спартака» напропускал ударов в клинче, вторая двухминутка по праву осталась за Георгием, но в третьем раунде у Георгия резко закончились силы. А вот у певца с выносливостью оказался полный порядок — он провёл несколько неплохих серий, что помогло ему забрать раунд и победить единогласным решением судей.
Бой Олег Майами — Георгий Тигиев начинается с отметки 01:15:00.
После боя Тигиев едва мог дышать — интервью ему пришлось давать лёжа, делая большие паузы между словами: «Я извиняюсь, у меня какое-то обезвоживание, поэтому…Что пошло не по плану? Я проиграл, что пошло? Всё. Олежка – молодец, я его поздравляю, всем спасибо».
Потом Георгия и вовсе забрали в больницу на скорой. Победитель, стоит отдать ему должное, не особо злорадствовал: «Хочу сказать спасибо своим тренерам, для меня это важно, я потратил на это два месяца и много сил. Я люблю своих тренеров, которые были со мной эти два месяца. Может, я не показал супербой, но я и не боец. Я вышел, наказал человека, как смог, за его слова и вышел победителем. Всё, могу ехать домой».
А вот Тигиев, когда окончательно пришёл в себя, начал усиленно искать оправдания — в частности, пожаловался на запрет бороться, посетовал, что слишком расслабленно тренировался. Но Майами действительно провёл хороший бой и победил по праву: мало кто ожидал, что гламурный певец так здорово себя проявит в единоборствах. Парни выяснили отношения по-мужски, порадовали своих поклонников и заработали денег — все в плюсе.
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