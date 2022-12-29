Заруба Чендлера и Порье или битва Бивола и Канело! Кто выдал лучший бой 2022 года?

Завершился 2022 год, поэтому пришла пора подвести его итоги. В мире смешанных единоборств и бокса за 365 дней состоялось огромное количество ярких турниров и огненных событий. Непосредственно приложили к этому руку и представители России. От обилия интереснейших боёв буквально разбегаются глаза. Поэтому предлагаем вам выбрать тот самый поединок, который заслуживает звания самого лучшего.
Этот Рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Бойцы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Дмитрий Бивол — Сауль Альварес
Дмитрий Бивол к началу 2022 года подошёл в статусе непобеждённого, но сразу был вынужден зарубиться с мощнейшим соперником. Поединок с Саулем Альваресом должен был стать главной проверкой в карьере россиянина. Перед боем звучали бравурные заявления от мексиканца, который намеревался нокаутировать соперника и спокойно забрать победу. Но Бивол доказал всему миру, что в полутяжёлом весе ему попросту нет равных. На протяжении всех 12 раундов он мощно работал по сопернику и буквально уничтожал его во всех аспектах. Это отметили и судьи, которые единогласным решением отдали победу нашему соотечественнику. Для Бивола эта защита титула чемпиона мира по версии WBA Super стала уже четвёртой.
Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес
Пятая защита чемпионского титула для Дмитрия Бивола подготовила очередного мексиканца в его карьере. Непобеждённый Хильберто Рамирес с рекордом 44-0 выглядел мощной оппозицией. Он ярко выступал на пресс-конференциях и рассчитывал наконец-то отобрать у россиянина чемпионский титул. Но Бивол выдал просто идеальный бой. Он все 12 раундов методично разбивал соперника и выглядел превосходно. Поэтому судьи признали тотальное преимущество Дмитрия в итоговом вердикте – 118-110, 117-111 (дважды). Победа над Рамиресом стала красивым завершением 2022 года.
Дастин Порье — Майкл Чендлер
Дастин Порье давно приучил к тому, что все его поединки получаются огненными. Были и зарубы с Конором Макгрегором, и битвы с Дэном Хукером и Максом Холлоуэем. В итоге бой с Майклом Чендлером на турнире UFC 281 получился фантастическим. Соперники с самого начала принялись избивать друг друга, позабыв о защите. Они постоянно перехватывали инициативу, вело то одного, то другого. Но в итоге всё завершилось самым невероятным исходом. Такие яркие ударники решили всё не нокаутом! Бриллиант поймал свой шанс, забрал спину Чендлера и задушил его. Бонус за бой вечера – обязательное приложение к такой фантастической победе Порье.
Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс
Яркий шведский боец чеченского происхождения и опытный бразилец сошлись на турнире UFC 273, который состоялся 9 апреля 2022 года. И то, что они устроили в октагоне, надолго запомнится всем поклонникам смешанных единоборств! Хамзат Чимаев выглядел безусловным фаворитом противостояния, но в итоге встретил самое серьёзное сопротивление за всю свою карьеру. Гилберт Бёрнс не стесняясь начал рубиться с соперником в стойке и ни в чём ему не уступал. Более того, все попытки перевести дело в партер он играючи пресекал. В итоге поединок прошёл все три пятиминутных раунда. За бой каждый из бойцов мог несколько раз улететь в нокаут. В итоге судьи приняли единогласное решение отдать победу Чимаеву.
Права на видео принадлежат UFC. Просмотреть обзор можно на YouTube-канале UFC Russia.
Ислам Махачев — Чарльз Оливейра
Ислам Махачев выдал серию из 10 побед подряд в UFC и наконец-то получил титульный поединок на турнире UFC 280. Его соперником стал обладатель титула Чарльз Оливейра. Его удачный стрик был ещё более мощным – 11 матчей. Поэтому к их битве был прикован повышенный интерес. Сам поединок оправдал все ожидания поклонников бразильца и россиянина. В итоге бой продлился чуть меньше двух раундов. Удивило то, что Махачев принял не только партер, но и стойку. В итоге именно из неё он и выкинул роковой удар, который обрушил соперника на канвас. Ислам накинул Оливейре ручной треугольник и хладнокровно завершил начатое. Он прервал яркую победную серию бразильца и забрал заветный пояс UFC.
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра
Исраэль Адесанья подходил к титульному поединку на UFC 281 в статусе чемпиона. Более того, он пять раз успел защитить свой пояс. Но на его пути встал настоящий «ночной кошмар» — Алекс Перейра. Он уже дважды встречался с бразильцем на юниорском уровне и оба раза проигрывал. Поэтому чемпион был заряжен и на протяжении четырёх раундов доминировал в октагоне. Он молотил соперника за счёт скорости, классно переводил и контролировал его в партере. Но завершилось всё невероятным исходом. В пятом раунде Перейра выбросил целую серию ударов и бросился добивать соперника. В итоге судья был вынужден остановить поединок. Алекс завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе и заслуженно забрал бонус за «Выступление вечера».
Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис
Василий Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса в 2020 году постепенно возвращается. В 2021-м он последовательно разбил Масаёси Накатани и Ричарда Комми. А в 2022 году в соперники достался опаснейший американский ударник Джэмейн Ортис. Поединок получился напряжённым и мог закончиться неожиданным исходом. Соперник украинского боксёра несколько раз заходил на опасные атаки, держался молодцом. А Ломаченко в некоторые моменты напоминал себя образца лучших времён. Он доминировал на протяжении подавляющего количества раундов, поэтому совершенно заслуженно отправил победу в свою копилку. Так решили судьи, которые вынесли единогласный вердикт – 117-111, 116-112, 115-113.
Тони Фергюсон — Майкл Чендлер
Тони Фергюсон шёл на серии из трёх поражений, Майкл Чендлер – из двух. Соперники сошлись 7 мая 2022 года на турнире UFC 274. Битва двух ярких рубак просто не могла разочаровать поклонников смешанных единоборств. Уже в первом раунде соперники буквально обстреляли друг друга мощнейшими ударами. Нокаут мог вылететь в любой момент. А развязка наступила на самом старте второго раунда. Чендлер нашёл момент для точного фронт-кика и наглухо вырубил Фергюсона. Майкл получил бонус за «Выступление вечера», а ещё сделал серьёзную заявку на премию «Нокаут года».
Александр Усик — Энтони Джошуа
Этот поединок ждали почти год, поскольку Энтони Джошуа горел желанием взять реванш. Александр Усик нанёс британцу первое поражение в карьере. Поэтому он был намерен исправиться за неудачу, которая случилась на родине – в Лондоне. Оттого перед поединком соперники всячески подогревали к нему интерес, а у фанатов были запредельные ожидания. Стоит отметить, что с этой задачей Джошуа так и не справился. Усик тотально доминировал на протяжении всего поединка и показывал своё высочайшее боксёрское мастерство. В итоге боксёры провели все 12 раундов, а судьи отдали победу украинскому спортсмену раздельным решением – 116-112, 115-113, 113-115. Усик защитил титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, а также завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring в тяжёлом весе
Пётр Ян — Шон О’Мэлли
Пётр Ян после двух поражений от Алджамейна Стерлинга получил от UFC очередной шанс вернуть себе титул. Он провёл претендентский поединок с 11-м номером рейтинга в легчайшем весе Шоном О’Мэлли, который пришёлся на UFC 280. Мало кто мог поверить в то, что этот поединок пройдёт всю дистанцию. Оба бойца показывали высочайшую ударную технику, что привело к разбитым лицам. Они постоянно сменяли борьбу на работу в стойке. И именно это делало поединок настолько захватывающим. В итоге дело дошло до судейского решения, которое ещё больше подожгло публику. Рефери отдали победу О’Мэлли, а Ян обвинил их в «грабеже». Бонус за «Лучший бой вечера» выглядел логичной наградой за этот поединок.
Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка
Иржи Прохазка просто феноменально ворвался в UFC. И уже третий поединок в промоушене стал для него титульным. В качестве соперника на UFC 275 выступил бразильский ветеран Гловер Тейшейра. И бой получился невероятным. Четыре раунда соперники обрушивали друг на друга удары колоссальной мощи. При этом всё было настолько непредсказуемо, что вряд ли кто-то мог наверняка предсказать, чем завершится поединок. А в пятом раунде произошёл невероятный по драматургии момент. Тейшейра несколько раз точно попал, и Прохазка поплыл. Но Иржи нашёл в себе силы завалить соперника и выйти на удушающий. Сила воли помогла чешскому самураю завоевать победу и отобрать пояс чемпиона UFC. Лучший бой вечера стал настоящим украшением турнира.
Права на видео принадлежат UFC. Просмотреть обзор можно на YouTube-канале UFC Russia.
Сириль Ган — Тай Туиваса
Сириль Ган и Тай Туиваса устроили настоящую жару на турнире UFC Fight Night 209. Два тяжеловеса славились своим умением вырубать соперников. Но в этот вечер они намеревались стоять до конца. Три раунда отменного рубилова с мощными разменами буквально захватывали дух. В определённый момент даже показалось, что для выявления победителя потребуется судейское решение. Но под занавес третьей пятиминутки Туиваса всё-таки допустил ошибку. Ган поймал свой шанс и буквально накинулся на упавшего соперника. Сириля пришлось буквально оттаскивать от потерявшегося Тая. Бонус за «Лучший бой вечера» просто не мог пройти мимо этого поединка.
Права на видео принадлежат UFC. Просмотреть обзор можно на YouTube-канале Setanta Sports UFC.
Александр Волкановски — Макс Холлоуэй
Александр Волкановски и Макс Холлоуэй решили добить свою трилогию на UFC 276. С двумя победами к этому поединку подходил австралиец. Он шёл на четвёртую защиту своего чемпионского пояса. А американец после двух побед подряд рассчитывал наконец-то взять у соперника реванш. Но пятираундовый поединок превратился в форменное избиение. Всё время боя Волкановски гонял соперника по октагону и буквально забивал его. Холлоуэй откидывался лишь единичными ударами, которые не несли особенной опасности. Поэтому, когда дело дошло до судейского решения, никто не сомневался в победе Александра.
Магомед Исмаилов — Александр Шлеменко
Этот бой попал в рейтинг и за всё то, что происходило всю неделю до боя, и за героизм Магомеда Исмаилова, и за мужество Александра Шлеменко. Сначала Лысый хищник ожесточённо сражался с весогонкой и справился с задачей. А затем соперники выдали невероятное зрелище в октагоне. Они рубились все пять раундов, продемонстрировав свою выносливость и волю к победе. На двоих они выбросили более 600 (!) ударов, гоняли друг друга по клетке. Сильнее выглядел Исмаилов, который полностью доминировал и владел тотальным преимуществом. Он одержал победу единогласным судейским решением, рефери отдали ему все пять раундов.
Права на видео принадлежат RCC. Просмотреть бой можно на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.
Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт
Одним из самых ожидаемых поединков года стало противостояние Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта. Они сошлись между собой в Лондоне и выдали невероятный бой. Изначально казалось, что поединок может продлиться все 12 раундов. Но соперники выбрали активную манеру и с ходу начали кидаться друг на друга. В итоге развязка наступила в шестом раунде. Под самый его занавес Цыганский король поймал свой шанс и одним ударом отправил Уайта в глухой нокаут. Диллиан попытался прийти в себя, но с этой задачей справиться не смог, едва не рухнув на пол вновь – удержаться помогли лишь канаты. Фьюри защитил титул чемпиона мира по версиям WBC и The Ring в тяжёлом весе.
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