Заруба Чендлера и Порье или битва Бивола и Канело! Кто выдал лучший бой 2022 года?

Завершился 2022 год, поэтому пришла пора подвести его итоги. В мире смешанных единоборств и бокса за 365 дней состоялось огромное количество ярких турниров и огненных событий. Непосредственно приложили к этому руку и представители России. От обилия интереснейших боёв буквально разбегаются глаза. Поэтому предлагаем вам выбрать тот самый поединок, который заслуживает звания самого лучшего.



Этот Рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Бойцы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.